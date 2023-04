Opstelling PSV: Van Nistelrooij houdt woord en kiest voor Drommel

Zondag, 30 april 2023 om 16:44 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:50

Ruud van Nistelrooij heeft de opstelling van PSV bekendgemaakt voor de bekerfinale tegen Ajax. De coach van de Eindhovenaren verklapte eerder deze week al dat Joël Drommel zou keepen. Verder zijn er geen wijzigingen ten opzichte van de topper van vorige week zondag, die door PSV met 3-0 gewonnen werd. De finale begint om 18.00 uur en is te zien op ESPN 1.

PSV is als vanzelfsprekend met een uitstekend gevoel afgereisd naar De Kuip. Luuk de Jong was afgelopen weekend van grote waarde door voor de openingstreffer te zorgen. Bovendien bewaart de spits goede herinneringen aan Ajax in het bekertoernooi. In 2011 veroverde hij met FC Twente ten koste van de hoofdstedelingen de beker. Van Nistelrooij kondigde vrijdag al aan dat er ten opzichte van het competitieduel zeker een wijziging plaatsvindt: Joël Drommel, dit seizoen de vaste doelman van de Eindhovenaren in het bekertoernooi, staat onder de lat.

Drommel ziet voor zich een viermansdefensie bestaande uit (van rechts naar links) Jordan Teze, André Ramalho, Jarrad Branthwaite en Patrick van Aanholt. Het middenveld wordt gevormd door Ibrahim Sangaré, Guus Til en Joey Veerman. Voorin op de rechterflank moet Johan Bakayoko opnieuw voor de aanvoer zorgen richting Luuk de Jong. Xavi Simons, afgelopen zondag goed voor een rake strafschop en een assist, start vanaf de linkerkant.

PSV is bezig aan een geweldige serie tegen Ajax, daar de laatste vier ontmoetingen werden gewonnen door de Brabanders. Daarbij wist de ploeg liefst twaalf keer het net te vinden. Als PSV de beker zondag wint, wordt de prijs uitgereikt door Berry van Aerle. De clublegende wist de beker driemaal te winnen met de club uit de lichtstad. Van Nistelrooij was vooraf duidelijk: “De tweede plaats is geen prijs, dit wel.”

Opstelling PSV: Drommel; Teze, Ramalho, Branthwaite, Van Aanholt; Sangaré, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Simons.

Opstelling Ajax: Rulli; Sánchez, Timber, Álvarez, Hato; Grillitsch, Klaassen; Tadic; Berghuis, Brobbey, Bergwijn