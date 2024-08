Brian Priske heeft zijn eerste opstelling van Feyenoord voor een Eredivisie-duel bekendgemaakt. De Deense oefenmeester heeft weer de beschikking over Quinten Timber, maar begint met Antoni Milambo op het middenveld. Ook Calvin Stengs ontbreekt wegens ziekte, waardoor Luka Ivanusec start. De wedstrijd tegen Willem II begint om 16:30 uur en is te zien op ESPN.

Timon Wellenreuther verdedigt het doel van de Rotterdammers. De Duitser is door Priske uitgeroepen tot nieuwe eerste doelman en dus moet Justin Bijlow, kind van de club, ook tegen Willem II genoegen nemen met een reserverol.

Priske sleutelde in de voorbereiding aan Feyenoords 4-3-3-formatie en koos voor het 3-4-3-systeem. In dat systeem toonde Feyenoord zich in de Johan Cruijff Schaal-wedstrijd tegen PSV bij vlagen defensief kwetsbaar én aanvallend dreigend. Feyenoord won na een spectaculair 4-4 gelijkspel na strafschoppen van PSV.

Priske heeft zodoende zijn eerste prijs al binnen en hoopt voor te borduren op dat goede gevoel. Dat gaat hij andermaal proberen met drie centrumverdedigers: Lutsharel Geertruida, Thomas Beelen en Dávid Hancko. Het is de vraag of Geertruida en Hancko in september nog Feyenoorders zijn. De sterverdedigers genieten nadrukkelijke buitenlandse interesse.

Op het middenveld is er plaats voor Milambo. Waar Gjivai Zechiël het nog mocht laten zien tegen PSV, kiest Priske nu voor een andere jongeling die indruk maakte in de voorbereiding. Milambo vormt het blok op het middenveld met Ramiz Zerrouki, terwijl Bart Nieuwkoop (rechts) en Marcos López (links) de flanken bestrijken.

Voorin is Santiago Gimenez de aangewezen man om voor de doelpunten te zorgen. De Mexicaan oogde scherp tegen PSV, waartegen hij tweemaal scoorde. Gimenez wordt vanaf de flanken bijgestaan door Ivanusec en Igor Paixão (links). Calvin Stengs ontbreekt dus in de opstelling.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Kasanwirjo, Hancko; Nieuwkoop, Zerrouki, Milambo, López; Ivanusec, Gimenez, Paixão.

Opstelling Willem II: Didillon-Hödl; Tirpan, Behounek, St. Jago; Doodeman, Bosch, Lachkar, Meerveld, Sigurgeirsson; Sandra, Vaesen.

