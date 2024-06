Opmerkelijke claim: speler waar Guardiola vaakst een beroep op deed wil weg

Julián Álvarez snakt naar een vertrek bij Manchester City, zo beweert The Athletic. De Argentijn, die in verband wordt gebracht met verschillende Europese topclubs, zou 'al maanden' zinspelen op een breuk met de landskampioen.

Álvarez kan volgens The Athletic deze zomer de stap maken naar Atlético Madrid, Paris Saint-Germain en Chelsea, maar zinspeelt zelf op een andere bestemming.

De wereldkampioen zou namelijk het liefst naar Real Madrid verhuizen, zo zijn de geluiden. Heel waarschijnlijk lijkt dat alleen niet, daar Álvarez juist weg wil bij City om elders meer speelminuten te kunnen maken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"De Argentijn staat al enkele maanden open voor een transfer, hoewel zijn eerste keus bestemming – Real Madrid – deze zomer in ieder geval niet zal plaatsvinden", zo klinkt het.

Álvarez maakte afgelopen seizoen in 36 Premier League-wedstrijden zijn opwachting voor Manchester City (2658 minuten). Over alle competities deed hij in 54 wedstrijden mee, waarin hij 19 keer scoorde en 13 assists leverde.

De claim is bijzonder te noemen. Hoewel Álvarez tegen het einde van het seizoen uit de gratie raakte bij Pep Guardiola, was hij de speler waar het vaakst een beroep op werd gedaan. Geen enkele speler kwam tot meer wedstrijden dan Álvarez.

De Argentijn werd in de eerste seizoenshelft intensief gebruikt toen Kevin De Bruyne herstelde van zijn hamstringblessure. Ook kreeg hij meerdere kansen in de punt van de aanval toen Erling Braut Haaland niet inzetbaar was.

Toen beide sterspelers terugkeerden van hun blessure, had Álvarez moeite om zijn plek in het elftal te vinden. De blakende vorm van Phil Foden hielp daar niet bij. City gaat hoe dan ook op zoek naar een nieuwe aanvaller deze zomer.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties