Opmerkelijk: PEC Zwolle blijft ondanks afscheidsbericht beschikken over smaakmaker Filip Krastev

Filip Krastev is ook komend seizoen bij PEC Zwolle te bewonderen, zo meldt Voetbal International. De 22-jarige Bulgaar kwam vorig seizoen al op huurbasis uit in het MAC3PARK Stadion en wordt ook komend seizoen gehuurd van Lommel SK, dat onderdeel uitmaakt van de City Football Group.

Krastev werd afgelopen winter gehuurd door PEC en maakte in zijn halve Eredivisie-seizoen indruk met zijn creatieve spel. Daarnaast was de zeventienvoudig international goed voor twee treffers en een assist in Overijsselse dienst.

PEC was tevreden over Krastev en wilde hem dan ook graag voor de club behouden, maar dat leek een onmogelijke opgave. Krastev was namelijk hard op weg naar het Franse FC Nantes, maar die deal ging uiteindelijk niet door. PEC zag zijn kans schoon en is er uiteindelijk toch in geslaagd de creatieve middenvelder te behouden.

Krastev zelf hield ook al geen rekening meer met een langer verblijf in Zwolle, getuige zijn afscheidsbericht aan de club. "Ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik ben zo dankbaar dat ik de mogelijkheid heb gekregen voor deze club te spelen. De laatste maanden zijn zo snel voorbijgevlogen, maar deze prachtige stad voelde als thuis. Ik wil het bestuur en de trainersstaf bedanken voor het geloof in mij en het geven van deze kans."

"Veel liefde voor mij teamgenoten en bedankt voor jullie support in deze maanden. En de fans... Jullie waren ongelooflijk en ik zal jullie nooit vergeten. Ik hoop dat ik mezelf heb kunnen tonen aan deze club, maar ik weet zeker dat deze club me veel gegeven heeft. Veel succes komend seizoen en grote knuffels aan iedereen die deel uitmaakte van deze reis! Altijd een PEC Zwolle-supporter. Bedankt PEC Zwolle." Het bericht is inmiddels verwijderd.

Krastev trainde woensdagochtend al mee met de formatie van trainer Johnny Jansen. Het wachten is nu op de officiële aankondiging van PEC. De club gaf op sociale media al een zeer sterke hint dat Krastev ook komend seizoen voor de Blauwvingers actief zal zijn, door een foto te plaatsen van een onherkenbare speler.

‘Ready to shine again’ is de caption boven de foto. Op de foto is bovendien een wit, groen en rood bolletje te zien: de kleuren van de Bulgaarse vlag. Na twee jaar in het eerste van zijn jeugdliefde Slavia Sofia te hebben gespeeld werd Krastev opgepikt door de City Football Group, dat hem verhuurde aan Lommel SK.

Namens Lommel SK speelde Krastev nog niet één duel. Na uitleenbeurten aan Slavia, ES Troyes, SC Cambuur, Levski Sofia, LAFC en PEC volgt nu dus een verlengd verblijf in Zwolle. Krastev ligt nog tot medio 2027 vast bij de City Football Group.

