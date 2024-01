Opmerkelijk nieuws uit trainingskamp Feyenoord: Arne Slot raakt geblesseerd

Arne Slot heeft donderdag een spierblessure opgelopen tijdens een potje voetvolley op de training van Feyenoord, zo meldt clubwatcher Dennis Kranenburg op X. De journalist van Rijnmond deelt daarbij een foto waarop de succesvolle oefenmeester niet zichtbaar is.

Feyenoord is momenteel in Marbella bezig aan dag vier van het winterse trainingskamp. De Rotterdammers trainden donderdag alleen in de ochtend. Alle spelers van Feyenoord bleven fit, maar Slot kwam er minder goed vanaf tijdens een potje voetvolley. Kranenburg schrijft in zijn bericht dat het om een mogelijke spierblessure gaat.

In een bewolkt Marbella is #Feyenoord begonnen aan dag 4 van het trainingskamp, waarbij er alleen vanmorgen een training op het programma stond. Er is een blessuregeval: trainer Arne Slot heeft bij een potje voetvolley een spierblessure opgelopen. pic.twitter.com/BTMdceWCYm — Dennis Kranenburg (@kranenburg1) January 4, 2024

Afgelopen maandag vertrok Feyenoord met een selectie van 27 spelers naar Marbella, waar Slot met zijn team toewerkt naar de tweede seizoenshelft. Ayase Ueda, Alireza Jahanbakhsh, Yankuba Minteh en Ramiz Zerrouki ontbreken in de selectie wegens interlandverplichtingen.

Om die reden heeft Slot ervoor gekozen vier talenten uit de Feyenoord Academy mee te nemen. Givairo Read, Thijs Kraaijeveld, Jaden Slory en Nesto Groen krijgen de kans in de Rotterdamse hoofdmacht. Het contract van Slory loopt aan het einde van dit seizoen af. “De komende weken kunnen weleens doorslaggevend worden in het wel of niet verlengen van zijn contract”, liet Feyenoord Youth Watcher vorige week weten op X.

Feyenoord sluit het winterse trainingskamp zaterdag af met een oefenduel tegen 1. FSV Mainz 05. De regerend landskampioen trapt om 12:30 uur af tegen de nummer zestien van de Bundesliga. De eerste competitiewedstrijd van Feyenoord in 2024 staat gepland op 14 januari, wanneer NEC op bezoek komt in De Kuip.

Doelen

In gesprek met het Algemeen Dagblad vertelde Slot deze week wat zijn doelen zijn tijdens het winterse trainingskamp. “We gaan er keihard aan werken om op de juiste momenten net het goede moment te hebben. Wij willen fysiek graag onze tegenstander domineren. Dan moeten we dus zorgen dat we op dat vlak substantieel meer leveren dan andere clubs.”

“Dat is in veel wedstrijden gelukt, maar niet in alle wedstrijden”, aldus Slot. “We moeten dus nog agressiever ons spel zonder bal gaan oppakken.”

