Opmerkelijk: Flamengo wint wedstrijd vlak voor tijd door tweede bal in het veld

Een opmerkelijk moment in de Braziliaanse Série A dit weekend. Flamengo boekte daar een 2-1 zege op Criciúma, nadat het vlak voor tijd een penalty had gekregen. Die penalty was toegekend nadat een verdediger van Criciúma een tweede bal die in het veld lag tegen de wedstrijdbal aan schoot.

Lange tijd leek er zaterdagavond lokale tijd niets aan de hand voor Criciúma. De club ging met een 0-1 voorsprong de rust in, dankzij een doelpunt van Rodrigo uit de rebound in de 35ste minuut.

Na ruim een uur spelen kreeg Flamengo vanaf elf meter de kans om op gelijke hoogte te komen. De strafschop van Pedro werd echter gekeerd door doelman Gustavo. Een kwartier voor tijd maakte Pedro zijn fout goed door alsnog voor de 1-1 te tekenen.

Voor langere tijd leek het er vervolgens op dat de wedstrijd in een gelijkspel zou eindigen. Totdat er vlak voor tijd een tweede bal het veld in werd gegooid.

Flamengo was ondertussen aan het aanvallen, en de scheidsrechter liet doorspelen. Toen de aanval van Flamengo in het vijandelijke strafschopgebied was aanbeland, besloot Criciúma-middenvelder Barreto de tweede bal tegen de wedstrijdbal aan te schieten.

De veelbelovende aanval van Flamengo werd daardoor onderbroken en de scheidsrechter besloot de bal op de stip te leggen. Gabriel Barbosa benutte dat buitenkansje: 2-1.

Door de zege staat Flamengo, waar onder meer David Luiz onder contract staat, op de derde plek in de Braziliaanse competitie. Criciúma bezet ondertussen plek veertien.

Já tinha visto um pênalti desse? Segunda bola em campo, jogador do Criciúma chutou-a na que estava em jogo. Falta. Dentro da área. Pênalti. Gabigol bateu e marcou para o Flamengo. pic.twitter.com/CgLYkxKFNN — ge (@geglobo) July 20, 2024

