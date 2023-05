Openda voegt zich bij onder meer Messi en mag hopen op prachtige prijs

Dinsdag, 16 mei 2023 om 23:32 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:50

Loïs Openda maakt kans op een schitterende persoonlijke onderscheiding. De spits van RC Lens is namelijk één van de kanshebbers om zich te kronen tot Speler van het Jaar in de Ligue 1. Openda kent een fenomenaal debuutseizoen voor zijn club en maakte tot op heden al negentien competitietreffers. Mede dankzij de productiviteit van de Belg staat Lens tweede. Seko Fofana, ploeggenoot van Openda, is eveneens genomineerd. Ook Jonathan David (Lille OSC), en Lionel Messi en Kylian Mbappé van Paris Saint-Germain maken kans op de prijs.

Openda werd tussen 2020 en 2022 door Club Brugge verhuurd aan Vitesse. Voor de Arnhemse ploeg maakte de aanvaller in 88 wedstrijden liefst 37 goals en was hij 11 keer de man van de assist. Brugge verkocht de pijlsnelle spits in de zomer van 2022 voor een kleine tien miljoen euro aan Lens, dat volop in de race is voor directe Champions League-kwalificatie. Daarvoor moet het wel zijn tweede plaats zien te behouden ten koste van Olympique Marseille, dat met drie wedstrijden te gaan twee punten minder heeft. De motor in de ploeg is aanvoerder Fofana, die verdedigend veel oplost en ook aanvallend zijn bijdrage heeft.

???????????????? ?????? ???????????? ???? ?????? ???????????? ?? ???? Kylian Mbappé ???? Loïs Openda ???? Lionel Messi ???? Jonathan David ???? Seko Fofana Who gets your vote? ?? pic.twitter.com/BdWWgaP9U8 — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) May 16, 2023

Op Fofana na zijn alle genomineerden terug te vinden in de top tien van het topscorersklassement. Openda staat op negentien treffers, net als Folarin Balogun. Laatstgenoemde, die dinsdag bekendmaakte voor de Verenigde Staten uit te zullen komen, is ondanks zijn fenomenale seizoen niet genomineerd. Datzelfde geldt voor Habib Diallo, die namens RC Strasbourg al twintig keer scoorde. Messi (15 goals), David (21) en Mbappé (26) zijn dat dus wel. Wat verder opvalt is dat Alexandre Lacazette, tot op heden goed voor 24 goals, niet is genomineerd.

Openda staat met Lens op het punt om historie te schijven. De laatste keer dat de club uitkwam in de Champions League, was in het seizoen 2002/03. Openda kwam in zijn eerste twee duels voor de Noord-Fransen nog niet tot scoren, maar vond daarna het net in vier opeenvolgende wedstrijden. Tegen Toulouse maakte hij een hattrick, maar met name op 12 maart vulde Openda de krantenkoppen. Op bezoek bij Clermont Foot (0-4) maakte hij namelijk een hattrick binnen vier (!) minuten. Op 6 mei waren Openda en Fofana nog verantwoordelijk voor de mogelijk cruciale 2-1 zege op Marseille.