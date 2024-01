Oosting onthult welke Nederlandse spits Ugalde moet opvolgen bij Twente

FC Twente is druk bezig om Myron Boadu in te lijven, zo heeft trainer Joseph Oosting onthuld in gesprek met ESPN. De Tukkers zijn door het vertrek van Manfred Ugalde op zoek naar een nieuwe spits en zetten daarbij vol in op de voormalig AZ'er.

"Arnold Bruggink zit in het buitenland, heb ik begrepen", stelt Hans Kraay junior in gesprek met Joseph Oosting na Feyenoord - FC Twente (0-0). "Is hij op bezoek bij Sydney van Hooijdonk of Myron Boadu?" Oosting windt er geen doekjes om. "Arnold zit in het vliegtuig, ja. Hij is naar Boadu."

"Ik ben niet iemand van het schimmig doen", gaat Oosting verder. "We moeten er een spits bij hebben, dus we gaan kijken wat er mogelijk is. We hebben een lijstje en Arnold is daar druk mee bezig. Ik wil me daar verder ook een beetje ver weg van houden."

Twente heeft met Ricky van Wolfswinkel wel een spits in de gelederen, maar hij wordt niet gezien als eerste keus in de punt van de aanval. "Ricky is een goede spits en heel belangrijk voor ons, dus een heel goed alternatief", aldus Oosting.

Boadu ligt bij AS Monaco nog tot medio 2026 vast. De Monegasken betaalden in 2021 liefst 17 miljoen euro om hem over te nemen van AZ. Volgens Transfermarkt is de marktwaarde van de enkelvoudig international van Oranje inmiddels behoorlijk gedaald. Boadu wordt getaxeerd op slechts 6 miljoen euro.

Dat bedrag lijkt voor Twente geen heel groot probleem te zijn, daar de Tukkers naar verluidt maximaal 15 miljoen euro vangen van Spartak Moskou voor Ugalde. We heeft de club uit Enschede nog een schuld openstaan bij de gemeente Enschede die moet worden afgelost.

Boadu was als speler van AZ goed voor 88 officiële wedstrijden, waarin hij 38 keer scoorde en 18 keer als aangever fungeerde. Hij werd in augustus 2018 onder meer de jongste doelpuntenmaker ooit namens de Alkmaarders in de Eredivisie (17 jaar, 6 maanden en 29 dagen).

