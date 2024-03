Oosterwolde ontkent harde trap tegen het hoofd: ‘Dat wil ik graag rechtzetten'

Jayden Oosterwolde ontkent een supporter van Trabzonspor tegen het hoofd te hebben getrapt. In een interview met het Algemeen Dagblad doet de verdediger van Fenerbahçe zijn verhaal nadat het afgelopen zondag vreselijk uit de hand liep.

Het duel tussen Fenerbahçe en Trabzonspor was net ten einde, toen fans van de thuisploeg het veld betraden en de confrontatie wilden aangaan met de spelers van de bezoekende ploeg. Wat volgde was een slagveld waar nog lang over zal worden nagesproken.

Al snel werd op basis van videobeelden gesuggereerd dat Oosterwolde daarbij een fan tegen het hoofd schopte. "Dat wil ik dus graag even rechtzetten", aldus de verdediger. "Ik heb deze eerste, gemaskerde en gewapende man die op mijn teamgenoot afstormde, niet tegen zijn hoofd geschopt."

"Toen hij tegen de grond was gewerkt, heb ik hem wel een trap verkocht. Een behoorlijke, dat geef ik toe, maar dat was in zijn zij. Dat deed ik omdat we ons in alle hectiek enorm bedreigd voelden. Hij had een wapen. In mijn ogen was hij gevaarlijk en ik wilde ervoor zorgen dat hij ons niets meer kon aandoen."

Oosterwolde riskeert wel een fikse schorsing door zijn actie. "De club is momenteel druk bezig met de Turkse bond. Dit wordt daarbij besproken, net als dat zulke aanvallen op spelers nooit meer mogen gebeuren. Ik vind ook dat wij geen schorsing verdienen."

Dat zijn club Fenerbahçe dreigt uit de competitie te stappen door de gebeurtenissen, begrijpt Oosterwolde wel. "Als de veiligheid van spelers niet gegarandeerd kan worden op en rond het veld, dan wordt het wel lastig om wedstrijden te spelen. Wij willen natuurlijk voetballen en kampioen worden, maar dan wel op een veilige manier."

"We zijn negentig minuten belaagd met voorwerpen, konden ons werk niet normaal doen. Het enige wat we konden doen tijdens de aanval van de fans, was onszelf daartegen verdedigen en ons in veiligheid brengen. Als de bond dat goed bekijkt, dan zouden we geen schorsingen moeten krijgen, vinden wij."

