Volgende Nederlandse topverdediger op komst? ‘Tientallen miljoenen geboden’

Fenerbahçe-verdediger Jayden Oosterwolde ligt goed in de markt, zo luidt de berichtgeving vanuit Turkije. Clubs uit de Premier League én Serie A volgen de 22-jarige Zwollenaar op de voet. Volgens het Turkse Tele1 heeft Fener zelfs al tweemaal een fors miljoenenbod ontvangen.

Journalist Baris Yurduseven van TRT Spor bevestigt dat nieuws. Volgens de Turkse nieuwtjesjager hebben clubs uit Engeland en Italië zich deze week gemeld bij de clubleiding van Fenerbahçe.

Een onbekende Serie A-club heeft 15 miljoen euro over voor de diensten van Oosterwolde, terwijl een niet nader genoemde Premier League-club zelfs bereid is om 20 miljoen euro neer te tellen voor het jeugdproduct van FC Twente.

Transfermarkt taxeert de marktwaarde van Oosterwolde momenteel op 7 miljoen euro. In Istanbul ligt de centrale verdediger annex linksback nog tot medio 2027 vast. Fenerbahçe maakte in januari 2023 zelf 6 miljoen euro over aan Parma voor de diensten van Oosterwolde.

Sinds dit seizoen is Oosterwolde een vaste waarde bij Fenerbahçe. Trainer Ismail Kartal heeft behoorlijk veel vertrouwen in de Zwollenaar. Onder de gelouterde Turkse oefenmeester begon Oosterwolde als linksback, maar sinds eind oktober wordt hij voornamelijk als centrumverdediger gebruikt.

In gesprek met Voetbalzone liets Oosterwolde vorig jaar weten wat zijn favoriete competitie is. “Waar ik over vijf jaar sta? Dan wil ik in de Premier League en het Nederlands elftal spelen! Als kind keek ik altijd naar het Engelse voetbal, het is gewoon de beste competitie van de wereld.”

Hoewel de concurrentie achterin hevig is, hoopt Oosterwolde nog altijd op een interlandcarrière met Oranje. “Ik voel me gewoon een Nederlander, dus een eindtoernooi spelen met Oranje blijft een droom. Ik ben vaak benaderd door Suriname en Indonesië, maar dat is wellicht iets voor later.”

