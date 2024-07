Oranje-opponent Oostenrijk maakt definitieve EK-selectie bekend: Feyenoord-aanvoerder Gernot Trauner tóch van de partij

Bondscoach Ralf Rangnick van Oostenrijk heeft zijn definitieve EK-selectie bekendgemaakt. De keuzeheer heeft onder meer een plekje ingeruimd voor Feyenoord-aanvoerder Gernot Trauner, die de afgelopen tijd niet volop mee kon trainen met zijn teamgenoten, maar donderdag wel weer aanwezig was bij de groepstraining.

Het was onzeker of Trauner mee zou kunnen doen aan het EK. De centrumverdediger kon afgelopen zondag, net als teamgenoot Romano Schmid, niet meedoen aan de groepstraining. Schmid vanwege de bevalling van zijn vrouw, terwijl de Feyenoorder niet geheel fit was. Trauner kon donderdag wel weer meedoen aan de groepstraining en is er dus bij op het EK.

Het plan is dat Trauner zaterdag in de basis staat in de vriendschappelijke Alpenderby tegen Zwitserland. Oostenrijk moet het op het EK stellen zonder onder meer eerste doelman Alexander Schlager, aanvoerder David Alaba en middenvelder Xaver Schlager.

Grote blikvangers in de selectie zijn Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Konrad Laimer (Bayern München) en Marko Arnautovic (Inter). Naast de oud-spits van FC Twente zijn er met Philipp Mwene, Maximilian Wöber, Florian Grillitsch en dus Trauner de nodige (ex-)Eredivisie-invloeden aanwezig.

Tobias Lawal (LASK Linz), Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach) en Thierno Ballo (Wolfsberger AC) zijn de drie afvallers uit de voorselectie. Oostenrijk neemt het op het EK achtereenvolgens op tegen Frankrijk, Polen en Nederland.

De definitieve EK-selectie van Oostenrijk:

Niklas Hedl (Rapid Wien), Heinz Lindner (Union St. Gillis), Patrick Pentz (Brøndby IF).

Verdedigers: Flavius Daniliuc (RB Salzburg), Kevin Danso (RC Lens), Marco Grüll (Rapid Wien), Philipp Lienhart (SC Freiburg), Philipp Mwene (FSV Mainz 05), Stefan Posch (Bologna), Leopold Querfeld (Rapid Wien), Gernot Trauner (Feyenoord), Maximilian Wöber (Borussia Mönchengladbach).

Middenvelders: Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Florian Grillitsch (TSG Hoffenheim), Florian Kainz (FC Köln), Konrad Laimer (Bayern München), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Alexander Prass (Sturm Graz), Romano Schmid (Werder Bremen), Matthias Seidl (Rapid Wien), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Andreas Weimann (West Bromwich Albion).

Aanvallers: Marko Arnautovic (Inter), Maximilian Entrup (TSV Hartberg), Michael Gregoritsch (SC Freiburg), Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg).

