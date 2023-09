Ook Steijn moet vrezen: ‘Hij voerde zijn vete met Mislintat zo ordinair’

Maandag, 25 september 2023 om 07:40 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:57

Bij Ajax is de chaos na de gestaakte Klassieker (0-3) in de Johan Cruijff ArenA compleet, zo schrijven Johan Inan en Sjoerd Mossou namens het Algemeen Dagblad. Directeur Sven Mislintat werd zondagavond per direct ontslagen, maar ook trainer Maurice Steijn en de Raad van Commissarissen zitten volgens de ochtendkrant ‘op de wip’.

Jan van Halst legde in het persbericht van de Amsterdammers over het vertrek van Mislintat uit dat het in het belang van Ajax is om zo snel mogelijk met ‘vereende krachten de sportieve weg weer omhoog te vinden’. Het AD concludeert hieruit dat Steijn daarmee de dans lijkt te ontspringen. “De trainer tracht via de media verbeten zijn eigen positie te beschermen, maar voerde zijn persoonlijke oorlog met Mislintat de voorbije weken zo opzichtig en ordinair ten koste van het clubbelang, dat ook hij haast niet meer te handhaven is.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Zeven van de twaalf aankopen van de ontslagen Mislintat begonnen tijdens de Klassieker op de bank. Steijn besloot de ongelukkige rechtsback Anton Gaaei daarnaast al na 32 minuten te wisselen voor Devyne Rensch, terwijl Borna Sosa in de rust vervangen werd door jeugdexponent Anass Salah-Eddine in plaats van Gastón Ávila. “Steijn ontkende het na de Klassieker, maar zelfs uit zijn wissels en keuzes zijn statements af te lezen. De ene na de andere aankoop van Mislintat werd tegen Feyenoord gepasseerd of vroeg gewisseld.”

De ochtendkrant sluit niet uit dat de Raad van commissarissen uiteindelijk weggestuurd gaat worden. “Het orgaan dat pas in maart formeel is benoemd in zijn huidige vorm, onder leiding van voorzitter Pier Eringa. De kans dat ook bij de medeverantwoordelijke toezichthouders koppen gaan rollen, is ondertussen minstens zo groot, maar wat dan? En wie dan?”

Het is tekenend dat er op die vragen eigenlijk geen antwoord gegeven kan worden. “Wie gaat nu een nieuw Ajax bemannen dat haast letterlijk stuurloos is, midden in het seizoen, en met een algemeen directeur - Alex Kroes - die pas medio maart mag beginnen? De voormalig zaakwaarnemer en zakenman zou wel gek zijn om nu al in de club te stappen, op een slagveld dat nog volledig in lichterlaaie staat.”

Mossou en Inan beschrijven 24 september zonder twijfel als ‘een van de treurigste dagen in de clubgeschiedenis van Ajax’. “Schandalig en onwaardig in alle denkbare opzichten, maar de kans is realistisch dat er alleen maar meer ellende volgt. Of het dieptepunt van de crisis al is bereikt, kan niemand met zekerheid zeggen.”