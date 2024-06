Onwerkelijke beelden: man klimt in dak van Signal Iduna Park tijdens Duitsland - Denemarken

De politie in Duitsland heeft zaterdagavond een 21-jarige man uit Osnabrück opgepakt, die tijdens het EK-duel tussen Duitsland en Denemarken (2-0) in het dak van het Signal Iduna Park was geklommen. Om die reden werd de aftrap van de tweede helft ook enigszins uitgesteld.

Toen beide landen vlak na de rust op het veld stonden om aan de tweede helft te beginnen, werd scheidsrechter Michael Oliver plots naar de kant geroepen. Daar vond kort overleg plaats.

Vervolgens riep hij de aanvoerders van beide landen bij zich, waarna het drietal een aantal keer naar boven keek. In eerste instantie leek dat misschien met het weer te maken te hebben, daar de eerste helft enige tijd had stilgelegen vanwege onweer rondom het stadion.

A man was ARRESTED after climbing up to the top of the stadium after Germany vs Denmark… WOW. ?? pic.twitter.com/1O4dJiPQaK — Mail Sport (@MailSport) June 29, 2024

Nu blijkt echter dat het oponthoud, dat zo’n twee minuten duurde, vlak na rust te maken had met een man die in het dak van het stadion was geklommen. De man had een bivakmuts op en wilde niet weggaan.

Dat alles gebeurde iets voor 22:30 uur. De politie probeerde de man te overtuigen om naar beneden te komen, maar dat duurde even.

Uiteindelijk werd de man dus opgepakt. Wat zijn intentie was, is nog niet bekend. Wel meldt de politie dat er geen bewijs is dat de man de veiligheid van andere mensen in het stadion in gevaar probeerde te brengen.

"We kunnen nog geen informatie geven over zijn motief. Andere mensen hebben geen moment gevaar gelopen”, aldus de politie in een verklaring.

