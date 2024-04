Ontslag bij Manchester United lijkt slecht teken voor toekomst van Ten Hag

Manchester United neemt afscheid van John Murtough, zo bevestigen the Red Devils via de officiële wegen. De Director of Football vertrekt na meer dan een decennium in dienst te zijn geweest van de Engelse grootmacht. Murtough was in 2022 hoofdverantwoordelijk voor de aanstelling van manager Erik ten Hag, die overkwam van Ajax.

In februari werd Sir Jim Ratcliffe mede-eigenaar van Manchester United. De steenrijke zakenman wil een nieuwe koers varen, waar Murtough niet in lijkt te passen. Laatstgenoemde was bijna elf jaar medeverantwoordelijk voor het technische beleid bij de Engelse topclub.

Ratcliffe bedankt Murtough op de clubwebsite voor bewezen diensten. "We zijn John dankbaar voor zijn trouwe dienst gedurende vele jaren en voor zijn steun tijdens deze overgangsperiode na de clubovername", aldus Ratcliffe.

Manchester United wil een nieuwe weg inslaan, zo bevestigt Joel Glazer, medevoorzitter van de club. "Na elf jaar onvermoeibaar werken voor de club is John het met ons eens dat dit het juiste moment is om een stap opzij te zetten en toe te staan dat de nieuwe voetballeiderschapsstructuur wordt opgezet."

Murtough kan met opgeheven hoofd de deur dichtslaan op Old Trafford. "Hij zal altijd welkom zijn bij Manchester United als vriend van de club", aldus Glazer.

Manchester United werkt hard aan de opvolging van Murtough. Engelse media zien Dan Ashworth, sportief directeur van Newcastle United, als een van de belangrijkste kandidaten. Ook Jason Wilcox van Southampton wordt genoemd.

Het is nog onduidelijk of Manchester United verdergaat met Ten Hag als hoofdcoach. De ploeg van de Nederlandse coach staat teleurstellend zesde in de Premier League en maakt nauwelijks meer kans op een Champions League-ticket.

