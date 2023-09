Ontketende Ollie Watkins maakt gehakt van Ajax-opponent Brighton

Zaterdag, 30 september 2023 om 15:31

Brighton & Hove Albion is zaterdag tegen een flinke nederlaag opgelopen in de Premier League. Het elftal van manager Roberto De Zerbi, dat voortvarend van start ging dit seizoen, verloor met maar liefst 6-1 van het ontketende Aston Villa, waar aanvalsleider Ollie Watkins goed was voor een hattrick. Brighton is op 26 oktober en 9 november de tegenstander van Ajax in de groepsfase van de Europa League.

Brighton, waar Joël Veltman in de basis stond en Bart Verbruggen en Jan Paul van Hecke op de bank begonnen, kwam na een klein kwartier op achterstand. Na een goede steekbal van John McGinn gaf Matty Cash de bal laag voor, waarna Ollie Watkins de bal kon binnentikken. Niet veel later verdubbelde Aston Villa zelfs de score, en opnieuw was Watkins de gevierde man. Brighton leed balverlies op het middenveld, de Engelsman werd weggestuurd, kapte een paar tegenstanders uit en trof in de korte hoek doel: 2-0. Door een eigen goal van Pervis Estupiñán, die een rebound van Moussa Diaby ongelukkig van richting veranderde, ging Aston Villa met een 3-0 voorsprong de rust in.

Er was even hoop bij Brighton toen de van Barcelona gehuurde Ansu Fati kort na de hervatting op Villa Park zijn eerste doelpunt voor the Seagulls liet aantekenen. De hoop van de bezoekers uit Zuid-Engeland vervloog echter toen Watkins halverwege de tweede helft een hattrick compleet maakte met een van richting veranderd schot net binnen het strafschopgebied. Enkele minuten voor het einde maakte Jacob Ramsey het vijftal doelpunten van de thuisclub compleet en het was Douglas Luiz die ver in blessuretijd de eindstand op 6-1 bepaalde. Aston Villa komt dankzij de ruime zege in punten gelijk met nummer drie Brighton, dat de wonden likt en zich nu focust op het Europa League-duel met Olympique Marseille van donderdag.