Ontketende Olise gidst Bayern München naar zeer ruime zege op Werder Bremen

Bayern München heeft zaterdagmiddag kinderlijk eenvoudig gewonnen van Werder Bremen. De ploeg van trainer Vincent Kompany had het vrijwel geen moment lastig in het Weserstadion en zegevierde met 0-5. Michael Olise was de grote man twee goals en twee assists. Ook Jamal Musiala, Harry Kan en Serge Gnabry kwamen tot scoren voor Bayern, dat na vier speelrondes in de Bundesliga nog altijd foutloos is.

Bayern ging direct op jacht naar de openingstreffer en gaf Werder daarbij amper de mogelijkheid om adem te halen. Der Rekordmeister kwam bijna vroeg op voorsprong via Konrad Laimer. De Oostenrijker haalde van afstand uit en zag dat zijn poging via de bovenkant van de lat in schoonheid strandde.

Bayern greep Werder bij de keel en het was wachten tot de onvermijdelijke 0-1 zou vallen. Kane was eerst nog niet succesvol met een te hard geschoten vrije trap, maar even later was het alsnog raak. Werder bouwde op aan de rechterkant en hield daarbij te weinig rekening met de drukzettende bezoekers. Kane zag plots veel ruimte voor zich en gaf mee aan Olise, die simpel binnenwerkte: 0-1.

Na iets meer dan een half uur maakte Musiala er zelfs 0-2 van. Na een aanval over meerdere schijven kwam Olise is balbezit aan de rechterkant. De Fransman dribbelde langs enkele tegenstanders en gaf voor, waarna Musiala de bal simpel binnentikte: 0-2.

In de hoop er nog wat van te maken besloot Werder-trainer Ole Werner aan het begin van de tweede helft twee wissels door te voeren. Derrick Köhn en Keke Topp kwamen het veld in voor respectievelijk Marco Grüll en Marvin Ducksch. De thuisploeg kwam iets beter in de wedstrijd leek op weg naar de 1-2, toen er veel ruimte lag achter de defensie. Een uiterste ingreep van Dayot Upamecano voorkwam echter dat de spanning in de wedstrijd terugkeerde.

Het bleek een korte opleving van Werder te zijn, dat binnen no time tegen een 0-4 achterstand aankeek. Allereerst maakte Kane de derde treffer van de middag. De Engelsman leek eerst voor een assist te gaan met een heerlijk steekpassje op Olise. De vleugelspeler schoot echter niet, maar legde terug op Kane, die met een beheerst schot de verre hoek vond: 0-3.

Olise, de absolute uitblinker van de middag, tekende vervolgens zelf voor de 0-4. Opnieuw leek hij aangever te worden, maar zijn passje door de benen van Werder-verdediger Niklas Stark kwam net niet terecht bij invaller Gnabry. Het gaf Olise wel de gelegenheid om zelf uit te halen en dat deed hij feilloos, met een gekruld schot in de verre hoek.

Daar bleef het niet bij voor Werder, want invaller Gnabry wilde zich tonen aan trainer Vincent Kompany en slaagde daarin. De linksbuiten sneed naar binnen en mocht ondanks de aanwezigheid van twee verdedigers vrij uithalen. Doelman Michael Zetterer, ex-PEC Zwolle, was andermaal kansloos en zichtbaar gefrustreerd: 0-5. Bayern kwam in het restant meermaals dicht bij de 0-6, maar dat bleef Werder bespaard.