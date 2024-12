Liverpool heeft zondag uitstekende zaken gedaan in de strijd om de Engelse landstitel. De oppermachtige koploper won met 3-6 van Tottenham Hotspur en de hoofdrol was andermaal voor Mohamed Salah. De Egyptische aanvaller (32) bereikte als eerste speler ooit de grens van 10 goals én 10 assist vóór Kerst in de Premier League. Salah tilde het aantal doelpunten naar vijftien en stapte net als zijn ploeggenoten zeer tevreden van het veld in Noord-Londen.

De bezoekers uit Liverpool, met basisplaatsen voor Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo, toonden direct de aanvallende intenties. Salah was zeer bedrijvig en had pech toen hij de lat teisterde na achttien minuten. Vijf minuten later was het alsnog raak voor Liverpool: een heerlijke voorzet van Trent Alexander-Arnold werd binnengekopt door de alerte Luis Díaz.

Liverpool nam geen gas terug en verdubbelde de voorsprong na 36 minuten spelen in het Tottenham Hotspur Stadium. Alexis MacAllister dook voor doelman Fraser Forster op en kopte een doorgekopte bal van Dominik Szoboszlai binnen. De ploeg van manager Arne Slot hield zijn doel echter niet schoon in de eerste helft, want James Maddison tekende voor de aansluitingstreffer. Onder meer Van Dijk klaagde dat de doelpuntenmaker voorafgaand aan zijn schot een overtreding zou hebben gemaakt, maar de goal werd niet geschrapt.

Er was dus enige hoop bij de spelers en fans van Tottenham, maar die hoop was heel snel verdwenen. Na een vlotte counter stelde Salah Szoboszlai in staat om van dichtbij de 1-3 binnen te schieten. Salah had nog niet gescoord, maar daar kwam in de 54ste minuut verandering in. Een inzet van Gakpo werd nog van de lijn gehaald, maar in de rebound was het alsnog raak via de ontketende Egyptenaar.

Het swingende Liverpool bleef aanval na aanval opzetten en tilde de stand na een uur spelen naar 1-5. Via Gakpo en Szoboszlai kwam de bal terecht bij Salah, die vervolgens zijn tweede goal van de koude avond in Noord-Londen liet noteren. Slot gunde nadien Mac Allister en Gakpo rust en liet Diogo Jota en Curtis Jones opdraven voor de slotfase van het doelpuntrijke treffen.

De wedstrijd was natuurlijk allang gespeeld, maar desondanks wilde Tottenham de eer redden op eigen veld. Dat lukte ruim een kwartier voor het einde. Na goed combinatiewerk tussen Dominic Solanke en Dejan Kulusevski schoot laatstgenoemde op fraaie wijze de 2-5 tegen de touwen. Toch nog iets te juichen voor de fans van Tottenham, waarvan er al verschillenden waren vertrokken na de vijfde treffer van Liverpool.

Liverpool zag Solanke ook nog de 3-5 maken, maar verder dan dat kwam Tottenham niet. Díaz bepaalde het slotakkoord op 3-6 met nog een paar minuten op de klok. De ploeg van Slot staat na zestien speelronden op 39 punten en heeft een voorsprong van vier en zes punten op respectievelijk Chelsea en Arsenal. Daarnaast heeft de koploper nog een wedstrijd tegoed in de Premier League.