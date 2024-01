‘Ontevreden Sam Lammers heeft twee opties, waaronder in Nederland’

Sam Lammers heeft de mogelijkheid om terug te keren in Nederland, schrijft de Daily Record. De aanvaller is op een zijspoor beland bij Rangers FC en mag deze winter vertrekken. Ook Sunderland ziet de Nederlander graag komen.

Op dit moment lijkt Sunderland de beste papieren te hebben om Lammers over te nemen van Rangers. Michael Beale, die vorig jaar zomer de overstap maakte van Rangers naar Sunderland, voelt wel iets voor een hereniging met zijn voormalig pupil.

Lammers werd een half jaar geleden door Beale naar Ibrox gehaald voor vier miljoen euro, maar wist nog niet te imponeren. Sinds zijn komst van Atalanta was de aanvalsleider pas twee keer trefzeker.

Nu Philippe Clement zijn eigen stempel op de ploeg lijkt te willen drukken, dreigt Lammers overbodig te worden bij Rangers. Een huurperiode van een half jaar ligt het meest voor de hand voor de geboren Brabander.

Bij Sunderland moet Lammers een belangrijke bijdrage gaan leveren aan het doel om promotie naar de Premier League te bewerkstelligen. The Black Cats staan zesde in de Championship, een plek die aan het einde van de rit recht geeft op de play-offs.

Welke club in Nederland achter de handtekening van Lammers aanzit wordt niet bekend. Wel wordt gesuggereerd dat de spits er goed opstaat in zijn geboorteland. Lammers kwam in Nederland uit voor PSV en sc Heerenveen, alvorens hij in 2020 naar Atalanta vertrok.

Lammers, die nog een contract heeft tot medio 2027 bij Rangers, kwam tot dusver 31 keer in actie namens de Schotse topclub. Daarin was hij twee keer trefzeker en twee keer aangever.

