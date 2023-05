‘Ontevreden Mbappé wil opties openhouden en weigert clausule te activeren’

Woensdag, 24 mei 2023 om 09:38 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:50

Kylian Mbappé is niet van plan om zijn contract bij Paris Saint-Germain uit te dienen, zo meldt L’Équipe. De 24-jarige aanvaller verbond zijn toekomst in mei 2022 na een lange transfersoap toch aan de Franse grootmacht. Mbappé poseerde destijds met een shirt met rugnummer 2025 om het nieuws bekend te maken. Hij tekende echter voor twee seizoenen, plus een optie voor nog een jaar. Deze optie ligt bij Mbappé zelf, waardoor hij dus zelf kan bepalen of hij na 2024 nog in Parc des Princes actief zal zijn óf kiest voor een transfervrij vertrek.

Volgens L’Équipe zou Mbappé niet van plan zijn om gebruik te maken van de eenzijdige optie in zijn contract, aangezien hij alle opties open wil houden. Hij heeft tot 31 juli 2023 de mogelijkheid om deze optie te activeren. Met nog iets meer dan twee maanden tot de deadline lijkt Mbappé zijn laatste contractjaar in te gaan zonder gebruik te maken van de clausule. De Franse sportkrant heeft navraag gedaan, echter wenst de entourage van de sterspeler van PSG geen commentaar te geven.

De clubleiding van PSG raakt naar verluidt echter niet direct in paniek indien Mbappé besluit om geen gebruik te maken van de eenzijdige optie in zijn contract. De 67-voudig international van Frankrijk sprak tegenover voorzitter Nasser al-Khelaifi en voormalig sportief directeur Leonardo in 2021 - een jaar voordat zijn eerste contract bij les Parisiens afliep - al eens zijn wens uit om te vertrekken uit Parijs. Een bod van 200 miljoen euro van Real Madrid werd die zomer door PSG naar de prullenbak verwezen en in 2022 tekende Mbappé na een lange transfersoap uiteindelijk alsnog een nieuwe verbintenis.

Mocht Mbappé geen gebruik maken van de eenzijdige optie in zijn huidige contract, vertrouwen de Parijzenaren erop dat hij komend seizoen alsnog een nieuwe verbintenis zal tekenen na nieuwe onderhandelingen. Eind vorig jaar overwoog Mbappé opnieuw een vertrek bij PSG. Hij zou niet blij zijn geweest met het aankoopbeleid tijdens de zomerse transferwindow. Daarnaast speelt hij dit seizoen vaker dan hem lief is als spits, hetgeen ook voor onvrede heeft gezorgd. L’Équipe stelt dat Mbappé’s relatie met de club nog meer bekoeld is dan enkele maanden geleden, waardoor een transfervrij vertrek in 2024 serieus tot de mogelijkheden behoort.