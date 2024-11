Onrust in centrum van Amsterdam voorafgaand aan Ajax - Maccabi Tel Aviv: politie houdt zeker twee mensen aan

Het is onrustig in het centrum van Amsterdam, zo meldt de NOS. Dat heeft alles te maken met het Europa League-duel tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv van donderdagavond. In de middag stonden er honderden fans van de Israëliërs op de Dam, terwijl er ook enkele pro-Palestina-demonstranten aanwezig waren.

“Er werd vuurwerk afgestoken en er ontstonden opstootjes toen verschillende groepjes pro-Palestijnse leuzen richting de Israëlische fans scandeerden”, schrijft de publieke omroep.

Er is daarom veel politie op de been in de hoofdstad. Er zijn tot dusver zeker twee mensen aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. Burgemeester Femke Halsema heeft de politie toegestaan om in sommige delen van de stad preventief te fouilleren.

Pro-Palestijnse activisten wilden donderdagavond in eerste instantie rond de Johan Cruijff ArenA gaan demonstreren tegen de komst van de Israëlische supporters en Maccabi. Dat heeft Halsema echter verboden, waardoor die demonstratie nu elders in Amsterdam wordt gehouden.

In de nacht van woensdag op donderdag was het ook al onrustig in Amsterdam. Zo werden er meerdere Palestijnse vlaggen van gevels getrokken.

De wedstrijd tussen Ajax en Maccabi begint donderdagavond om 21.00 uur. De club heeft de supporters gevraagd om (ruim) op tijd naar het stadion te komen.