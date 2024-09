Ongeslagen Utrecht zet uitstekende seizoenstart voort met zege op Twente

FC Utrecht heeft zondagmiddag zijn ongeslagen status in de Eredivisie behouden. In de eigen Galgenwaard werd FC Twente met 2-1 aan de kant gezet. Sam Lammers zette de Tukkers nog op voorsprong, waarna Jens Toornstra, Can Bozdogan de wedstrijd deden doen kantelen. Utrecht staat nu tweede met tien punten uit de eerste vier duels, Twente blijft elfde met vier punten.

Bij Utrecht mocht Noah Ohio zich opmaken voor zijn eerste basisplaats na zijn late dubbelslag tegen NAC Breda (1-2). De jonge spits kreeg in de punt van de aanval de voorkeur boven een andere aanwinst, David Min, die nog wacht op zijn eerste treffer in dienst van de Domstedelingen.

Joseph Oosting voerde bij Twente enkele wijzigingen door ten opzichte van het gelijkspel met Sparta (1-1). Anass Salah-Eddine kreeg als linksback de voorkeur boven Bas Kuipers en Mathias Kjølø boven Carel Eiting, die ook tijdens de warming-up geblesseerd afhaakte. Mitchell van Bergen startte daarnaast als linksbuiten, hetgeen ten koste ging van Sayf Ltaief.

Lars Unnerstall voorkwam met een goede reflex dat Utrecht al snel op voorsprong kwam. Aan de overzijde was het vervolgens in de elfde minuut wel raak. Van Bergen zette voor op Sem Steijn, waarna Lammers dankzij goed overzicht van zijn ploeggenoot fraai kon afronden: 0-1.

Utrecht had niet lang nodig om met een antwoord te komen, want drie minuten later bracht Toornsta de stand weer in evenwicht. Na een panklare voorzet van Souffian El Karouani kopte de middenvelder via de onderkant van de lat raak: 1-1.

Steijn was hierna nog dicht bij een nieuwe Twentse voorsprong, al stuitte hij een–op-een met Vasilios Barkas op de doelman van Utrecht. De bezoekers drongen verder aan en leken na een goede actie van Van Bergen op weg naar de 1-2. Nick Viergever voorkwam met een cruciale sliding echter dat Steijn bij de tweede paal kon binnentikken.

Het was Utrecht dat na rust op curieuze wijze voorsprong kwam. Bozdogan toonde zich alert in de rebound nadat hij een schot van Paxten Aaronson van richting veranderde. Scheidsrechter Dennis Higler keurde de treffer in eerste instantie af vanwege vermeend hands van de doelpuntenmaker. Na een ellenlange VAR-check besloot Higler het doelpunt alsnog toe te kennen: 2-1.



Waar Twente in de eerste helft de nodige kansen creëerde, kwam het na de achterstand nauwelijks nog bij het doel van Barkas in de buurt. In de elf minuten aan blessuretijd was er eindelijk sprake van een slotoffensief, maar een punt werd niet meer uit het vuur gesleept.