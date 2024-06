Ongelooflijke twist: PSV legt Sergiño Dest tot medio 2028 vast

PSV is erin geslaagd om Sergiño Dest definitief en zonder afkoopsom vast te leggen. De Amerikaanse rechtsback zou in eerste instantie terugkeren naar FC Barcelona, waar hij nog tot medio 2025 vastlag, om daar te revalideren van zijn zware knieblessure. Zaterdagavond maakt PSV echter bekend dat Dest tot medio 2028 heeft getekend. De aankondiging komt nog geen half uur na het bericht van Dest dat hij 'helaas afscheid moet nemen' van PSV.

PSV publiceerde eerder op de dag een filmpje van Dest. "Hallo PSV-supporters, ik wil jullie ontzettend bedanken voor afgelopen seizoen. Ik denk dat we echt een mooi seizoen hebben gedraaid. Helaas heb ik het niet af kunnen maken."

Dest scheurde eind april de voorste kruisband van zijn knie af op een training van PSV. Er werd direct gevreesd voor een serieuze blessure en die vrees werd werkelijkheid. "Daardoor zijn er keuzes die ik moest nemen voor mijn vervolgstappen. Het is anders geweest dan ik zou willen, maar dit is gewoon een topjaar geweest voor mij."

"Het was een heel goed seizoen, zowel op als buiten het veld. Ik heb van de supporters genoten, het veld, het stadion, de club, maar op dit moment is het helaas afscheid nemen voor mij", sprak Dest in het filmpje, dat nog geen half uur voor de aankondiging de contractverlenging werd gedeeld op de sociale mediakanalen van PSV.

In de volgende berichten op X hintte PSV alsnog sterk op een verlengd verblijf van Dest. Zo deelden de Eindhovenaren een foto van een fan met een bordje, met daarop de tekst: 'Dest moet blijven'. Weer even later deelde PSV een afbeelding van met de tekst 'creating stars', met daarop het silhouet van Dest.

Dest zal op De Herdgang herstellen van zijn blessure en kan volgend kalenderjaar pas weer in actie komen, waardoor hij onder meer de Copa América in eigen land moest missen. Alles wees erop dat Dest terug zou keren naar FC Barcelona om daar te herstellen van zijn blessure.

Op de achtergrond is de directie van PSV alsnog aan de slag gegaan om de alom gewaardeerde Dest los te weken bij Barcelona. Dat leek mede door de vrij forse afkoopsom van elf miljoen euro niet te lukken, maar Barcelona heeft Dest transfervrij laten gaan, weet het Eindhovens Dagblad.

In ruil voor het laten schieten van een transfersom hebben de Catalanen een flink doorverkooppercentage bedongen. "Dat percentage voor de Spanjaarden ligt naar verwachting op meerdere tientallen procenten, met een maximumbedrag. De clubs hebben het exacte getal niet naar buiten gebracht, maar aannemelijk is dat de Spaanse topclub nog flink meedeelt bij een toekomstige transfer en vele miljoenen kan verdienen", schrijft ED-journalist Rik Elfrink.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste PSV-nieuws? Word nu lid van het PSV Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties