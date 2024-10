Ongeloof over VAR die geen lijntjes kan trekken na afgekeurde goal Ogawa

NEC dacht vrijdagavond tegen Almere City (1-0 verlies) na ruim een kwartier spelen op voorsprong te komen tegen Almere City. Başar Önal leverde vanaf links een puntgave voorzet af op Koki Ogawa, die tegendraads raak kopte. Het doelpunt werd echter afgekeurd wegens buitenspel. De vraag is of het dat ook was.





Hoewel Almere City beter aan de wedstrijd begon, was het NEC dat voor het eerst het net wist te vinden. Na twintig minuten spelen was het Ogawa die doelman Nordin Bakker versloeg met een knappe kopstoot. Al snel ging de vlag omhoog voor buitenspel.







De vraag is of de Japanner ook daadwerkelijk in buitenspelpositie stond. Het doelpunt van Ogawa werd uitvoerig bestudeerd door de VAR, maar die was niet in de gelegenheid om lijntjes te trekken in het Yanmar Stadion.

"Ik vind het heel raar", citeert Voetbal International uit de mond van aanvoerder Bram Nuytinck

"Ik heb het nog niet gezien, maar ik snap niet dat er geen lijnen kunnen worden getrokken. De camera staat niet hoog? Tja, je speelt Eredivisie, dan moet je dat wel op orde hebben. We hebben de VAR om het zo eerlijk mogelijk te maken."

Trainer Rogier Meijer weigerde er te veel woorden aan vuil te maken. "Wij zagen op de bank ook dat er geen lijnen werden getrokken. Dat had te maken met het feit dat dat in dit stadion niet kan, omdat de camera niet hoog genoeg staat. Mijn vraag was of het buitenspel was. Dat was moeilijk te zien, maar het schijnt van wel."

Het bleek een dure misser voor NEC, daar de ploeg uiteindelijk met 1-0 ten onder ging tegen Almere City. Tien minuten voor tijd werkte Thomas Ouwejan de bal ongelukkig achter zijn eigen doelman na een voorzet vanaf de rechterkant van Kornelius Hansen.

Voor de ploeg van Hedwiges Maduro was het de eerste overwinning van het seizoen. NEC stelt tot dusver zwaar teleur met tien punten uit tien wedstrijden. Van de laatste zes competitiewedstrijden werd er slechts één gewonnen.