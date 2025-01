Ongekende reeks van topfitte Dávid Hancko bij Feyenoord komt ten einde

Voor de supporters van Feyenoord was het woensdagavond even wennen: Dávid Hancko zat de volledige wedstrijd op de bank tijdens het uitduel met Rijnsburgse Boys (1-4 winst) in de achtste finales van de TOTO KNVB Beker. Met die zeldzaamheid kwam een ongekende reeks ten einde.

Feyenoord nam Hancko in de zomer van 2022 voor zo’n 8,3 miljoen euro over van Sparta Praag. De linkspoot werd op 22 augustus gepresenteerd en debuteerde op 27 augustus als basisklant tegen FC Emmen (4-0 winst).

Sindsdien stond Hancko in alle officiële wedstrijden die Feyenoord speelde aan de aftrap. In Rijnsburg eindigde de teller op 119 basisplaatsen op een rij. Een zeldzame reeks in het moderne voetbal.

Tegen de amateurs van Rijnsburgse Boys vond trainer Brian Priske het tijd om zijn sterspeler wat rust te gunnen. “Hancko heeft heel veel wedstrijden gespeeld en had ook een beetje last van zijn knie tijdens het trainingskamp.”

“We hebben nog een lastig programma de komende weken en we willen Facundo González ook graag minuten geven. Voor ons is het belangrijk om González meer wedstrijden te zien spelen om een beslissing te maken voor het komende seizoen”, aldus Priske.

Het lijkt er dus op dat Hancko bezig is aan zijn laatste seizoen in dienst van Feyenoord. De 48-voudig international van Slowakije werd in de afgelopen maanden meermaals gelinkt aan clubs als Atlético Madrid en Juventus

Hancko is vanaf dag één van grote waarde geweest voor Feyenoord en verlengde zijn contract vorig seizoen tot medio 2028. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 35 miljoen euro.