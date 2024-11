Ongekende beelden: snelste rode kaart in Copa Libertadores-finale ooit

De Copa Libertadores-finale tussen Atlético Mineiro en Botafogo kent direct een bizar begin. Gregore, middenvelder van Botafogo, raakte na 29 seconden het hoofd van opponent Fausto Vera. Arbiter Facundo Tello greep drie seconden later naar de rode kaart: nooit eerder werd er zó snel rood getrokken in een finale van de Zuid-Amerikaanse variant van de Champions League.

Gregore strekte zijn been in een poging de bal te veroveren en raakte daarbij het gezicht van Atlético-speler Vera, die wat naar onder dook. De Argentijn, die de bal probeerde weg te koppen, moest minutenlang worden behandeld nadat hij geraakt werd.

Arbiter Tello greep al na 32 seconden, drie seconden na de overtreding, naar zijn zak en haalde de rode kaart tevoorschijn. Wegens het opstootje dat volgde na de overtreding van Gregore, duurde het wel even voor Tello de kaart daadwerkelijk kon tonen.

Het was de snelste rode kaart in een Libertadores-finale ooit en de op twee na snelste in de hele geschiedenis van het toernooi.