Ongekend: routinier Diego Costa (35) grijpt jong talent in Onder 20-duel Grêmio bij de keel

Diego Costa heeft zijn reputatie als enfant terrible maar weer eens waargemaakt. De inmiddels 35-jarige Spaans-Braziliaanse spits staat bekend om zijn korte lontje. Dit kwam eerder deze week opnieuw naar voren tijdens een Onder 20-duel van zijn club Grêmio.

Costa behoorde de laatste drie duels van Grêmio niet tot de wedstrijdselectie, omdat hij hinder ondervond aan zijn schaambeen. Nadat de routinier was hersteld, liet trainer Renato Gaucho hem wedstrijdritme opdoen bij de beloftenploeg.

De voormalig spits van onder meer Atlético Madrid en Chelsea speelde negentig minuten mee, maar kreeg in blessuretijd kortsluiting nadat er een overtreding op hem was begaan. Costa greep een speler van Juventude bij de keel en kon vervolgens met een rode kaart inrukken.

Het is zeker niet de eerste keer dat Costa met rood van het veld moest als speler van Grêmio. In april was de spits al gewisseld en werd hij weggestuurd na aanmerkingen op de wedstrijdleiding. Het leverde hem toen twee wedstrijden schorsing op.