Uit vorm verkerend AZ wacht clash met Fenerbahçe: hier liggen de kansen voor de Alkmaarders

AZ krijgt donderdagavond in de competitiefase van de Europa League Fenerbahçe op bezoek. Aan de ploeg van trainer Maarten Martens de zware taak om in mindere vorm een resultaat te boeken tegen de Turkse grootmacht. Voetbalzone blikt vooruit op het duel met voormalig Sparta-verdediger Rick van Drongelen, die Fenerbahçe twee weken terug nog knap op een gelijkspel hield met Samsunspor.

Van Drongelen staat sinds de zomer van 2023 onder contract bij Samsunspor en speelde tot nog toe twee keer tegen Fenerbahçe. Begin vorig seizoen verloor hij met de Turkse promovendus met 0-2. Bij het uitduel (1-1) was hij geschorst. Twee weken geleden stond er een nieuwe confrontatie met de Gele Kanaries op het programma. Ditmaal pakte Van Drongelen met het zeer sterk presterende Samsunspor een verdiend punt: 2-2.

De geboren Zeeuw geeft hoog op van Fenerbahçe. “Het is een van de topploegen in de Turkse Süper Lig met over het algemeen spelers met veel kwaliteiten, dus op papier was dat voor ons als Samsunspor natuurlijk een pittige wedstrijd. Edin Dzeko was mijn directe tegenstander, Youssef En-Nesyri kwam in de 80ste minuut nog als invaller binnen de lijnen”, geeft van Drongelen aan.





Rick van Drongelen

Van Drongelen is een onbetwiste basisspeler bij Samsunspor.



“Ik heb vorig seizoen ook al tegen Dzeko gespeeld. Hij is nu natuurlijk wat ouder (38 jaar, red.), maar je merkt aan alles dat hij jarenlang op het allerhoogste podium heeft geacteerd. Dat zijn altijd mooie uitdagingen. Uiteindelijk blijft het voetbal en verandert er niet veel ten opzichte van andere wedstrijden. Ik ken hem beter dan andere spitsen waar ik tegen speel, verder speel ik gewoon mijn eigen wedstrijd.”

Van Drongelen wist Dzeko uiteindelijk van scoren af te houden en zag hoe het thuispubliek van Samsunspor in extase werd gebracht door een late 2-2. “Als ploeg was het ook een goede wedstrijd van ons. Voor de neutrale toeschouwer was het eveneens leuk, het ging veel op en neer.”

Dzeko en En-Nesyri

Waar de Nederlander Dzeko onlangs in toom hield, is de kans groot dat de defensie van AZ donderdagavond te maken krijgt met Youssef En-Nesyri. De Marokkaans international begon tot nog toe alle Europa League-duels van Fenerbahçe in de basis.

“Hij speelde tegen ons zoals gezegd slechts tien minuten mee. Natuurlijk hebben we van tevoren wel beelden van hem gezien. Je weet daardoor in aanloop naar de wedstrijd wat voor spits er mogelijk tegenover je staat. En-Nesyri is wel een heel ander type spits dan Dzeko. Hij is sneller, kopsterk en zoekt veel meer de diepte op. Dzeko is eerste spits in de Turkse competitie, omdat hij zich al veel heeft bewezen bij Fenerbahçe met zijn doelpunten, ook het afgelopen seizoen.”



Getty Images

Volgens Van Drongelen zijn zowel Dzeko als En-Nesyri spitsen die in de basis kunnen starten. “Fenerbahçe speelt natuurlijk veel wedstrijden, ook Europees. Misschien dat Mourinho ook naar de tegenstander kijkt en dan zijn afweging maakt. Je ziet vaak dat grotere ploegen alle posities dubbel bezet hebben en dat is bij hen wat betreft de spitspositie dus ook het geval.”

Met Jayden Oosterwolde, Sofyan Amrabat en Oguz Aydin spelen er drie in Nederland geboren voetballers bij Fenerbahçe. Van Drongelen sprak hen allemaal voor en na zijn wedstrijd met Samsunspor. “Kostic ken ik daarnaast vanuit mijn tijd bij Hamburger SV en Tadic spreekt nog een woordje Nederlands, dus het was leuk om met die jongens een praatje te maken.”

Veel creativiteit

En wie is dan de gevaarlijkste speler aan de kant van Fenerbahçe? “Ze hebben meerdere jongens die het verschil kunnen maken. Tadic was tegen ons heel goed. Hij is een heel slimme voetballer. Hij voelt in een wedstrijd aan wat er wordt gevraagd, waar hij moet gaan lopen en waar ruimtes komen. Je ziet dat Tadic altijd een coach op het veld is. Hij kan herkennen wat er op het veld moet gebeuren om tot kansen te komen.”

Ook van Allan Saint-Maximin is Van Drongen onder de indruk. “Tadic verloor door de komst van Saint-Maximin zijn plek op de linkervleugel en is op papier nu rechtsbuiten. Met Saint-Maximin op de linkerflank heeft Fenerbahçe een speler die individueel enorm goed is. Hij is snel, heeft een geweldige dribbel en zoekt altijd zijn man op, waardoor hij heel vaak uit het niets iets kan creëren.”

“Met Fred hebben ze op het middenveld nog iemand die creatief is. Sebastian Szymanski beweegt veel om Dzeko heen. Dzeko wordt toch wel een beetje als kapstok gebruikt, omdat hij een spits is die graag wil meevoetballen. Ze hebben verschillende manieren om tot kansen te komen.”

Afwachtende houding

“Ze hebben veel kwaliteit, maar onder Mourinho vindt Fenerbahçe het ook niet erg om de tegenstander aan de bal te laten en zelf wat meer af te wachten. Dat zie je vooral in Europese wedstrijden en uitduels”, vervolgt Van Drongelen. “Dat kan donderdag tegen AZ ook zomaar het geval zijn. Nederlandse clubs willen toch vaak het spel maken en balbezit hebben. Dat gold begin oktober ook voor FC Twente.”

De ploeg van trainer Joseph Oosting hield Fenerbahçe tijdens de competitiefase van de Europa League in de eigen Grolsch Veste op een 1-1 gelijkspel. Michel Vlap zette de Tukkers nog op voorsprong, waarna Tadic in de tweede helft verantwoordelijk was voor de gelijkmaker.



Imago

Wanneer Van Drongelen gevraagd wordt naar de grootste kracht van dit Fenerbahçe wijst hij naar de aanvallende stootkracht van de topclub. “Ze komen vrij makkelijk tot kansen. Er zijn meerdere spelers die doelpunten kunnen maken. Saint-Maximin zoekt zoals gezegd vaak de een-tegen-een op, Tadic loopt meer tussen de linies en probeert via samenspel met Szymanski en Dzeko kansen te creëren.”

“Amrabat is een jongen die ook graag beslissende passes wil geven, dat deed hij bijvoorbeeld ook tegen Twente met zijn assist op Tadic. Amrabat is wel vaker de controleur op het middenveld, terwijl Fred en Szymanski bij aanvallen in en rondom de zestien van de tegenstander komen.”

De Nederlandse centrumverdediger waarschuwt AZ dat ze te allen tijde met volle concentratie moeten verdedigen. “Wat je merkt tegen die Turkse topploegen is dat ze heel weinig nodig hebben om een doelpunt te maken. Vaak als je een momentje even niet goed staat, dan is het gelijk raak. Voor ons was er met Samsunspor recent eigenlijk niks aan de hand. We verwerkten een lange inworp van Oosterwolde niet lekker en toen trof Tadic doel. Dat heb je vaak tegen die grote ploegen.”

Kansen voor AZ

Van Drongelen is van mening dat AZ ondanks de mindere vorm donderdagavond kans maakt op een resultaat tegen Fenerbahçe. “AZ is sterk in balbezit. Met Samsunspor willen we eveneens graag de dominerende ploeg zijn, dus wij hadden twee weken terug in onze thuiswedstrijd ook meer balbezit. In het laatste half uur speelde bijna iedereen op de helft van Fenerbahçe, dat af en toe ook wat passief is en wat gaatjes laat vallen.”

“Er spelen veel grote namen die zich niet zo snel zorgen maken en op hun kwaliteiten vertrouwen. Als onze wedstrijd met Samsunspor tegen Fener nog iets langer had geduurd, dan hadden we zelfs van hen kunnen winnen. We waren onvermoeibaar en bleven druk zetten. Daar liggen ook mogelijkheden voor AZ. Tadic is aan de bal heel belangrijk, maar geen speler die veel zin heeft om heel de wedstrijd achter zijn directe tegenstander aan te rennen.”

“In de defensie houdt Fenerbahçe het vrij simpel. Daar hebben ze ervaren jongens lopen, zoals Çağlar Söyüncü, die bij Leicester City en Atlético Madrid heeft gezeten. Mert Müldür speelde daarnaast een goed EK. Die ervaren jongens zullen niet bewust kansen weggeven, uiteindelijk wil je elke wedstrijd winnen. De competitie is voor Fenerbahçe ook belangrijk. Het valt dus niet uit te sluiten dat Mourinho wat gaat rouleren.”

Fenerbahçe Twitter

Lof voor Mourinho

Van Drongelen speelde afgelopen maand voor het eerst in zijn profcarrière tegen een ploeg van José Mourinho. Hij laat weten veel bewondering voor de Portugese oefenmeester te hebben. “Hij heeft zo’n beetje alles gewonnen wat er te winnen valt in de voetballerij. Uiteindelijk is het ook gewoon een trainer net als alle anderen, maar op de een of andere manier is het wel tof om hem hier in de Turkse competitie te zien en tegen hem te spelen. Wat ik heel mooi aan hem vind is dat hij naar buiten toe zijn spelers heel erg beschermt.”

Al met al kijkt Van Drongelen uit naar het Europa League-affiche dat donderdagavond op het programma staat in AFAS Stadion. “AZ gaf afgelopen zondag natuurlijk een 0-1 voorsprong weg op bezoek bij Feyenoord, maar dat is ook niet de minste tegenstander. Ook al is AZ nu iets minder in vorm. In mijn ogen is het altijd een ploeg die staat voor goed voetbal, zeker in eigen huis kunnen ze vrij dominant zijn. Ik hoop op een leuke wedstrijd voor de neutrale toeschouwer.”



Komend weekend vertelt Van Drongelen in de Over de Grens-rubriek uitgebreid over zijn eigen avontuur bij de grote Turkse verrassing Samsunspor.