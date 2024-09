Onbetwiste basisspeler PSV weigert te verlengen en wil deze zomer vertrekken

Olivier Boscagli is zo goed als zeker bezig aan zijn laatste seizoen als speler van PSV. De Fransman is toe aan een nieuwe uitdaging en wil komende zomer zijn dan transfervrije status verzilveren, zo laat hij weten aan De Volkskrant.

In de voorbije transferperiode was Boscagli's toekomst een groot thema binnen PSV. De relatief kleine centrumverdediger kon en wilde verkassen naar Brighton & Hove Albion, maar de Eindhovense landskampioen werkte niet mee.

PSV kende door blessures en uitgaande transfers al genoeg personele problemen in de achterste linie en kon het vertrek van Boscagli daar niet bij hebben. Dat de linkspoot over een eenjarige verbintenis beschikt en in de zomer van 2025 misschien transfervrij zou vertrekken, werd op de koop toe genomen.

Enkele maanden later is Boscagli's plan duidelijk: na dit seizoen verlaat hij PSV. Ten minste, daar gaat hij zelf vanuit.

"Zeg nooit nooit, maar op dit moment niet, nee", is Boscagli's reactie op de vraag of hij van plan is zijn aflopende contract bij PSV te verlengen. "Nu ik komende zomer transfervrij ben, ben ik voor meer clubs interessant", zegt hij even daarvoor.

Afgelopen transferzomer kwam het, ondanks de interesse uit de Premier League, dus niet tot een transfer. "In de eerste wedstrijd nadat de transfer niet door was gegaan, speelde ik niet goed. Ik merkte dat ik er met mijn gedachten nog niet honderd procent bij was. Maar daarna heb ik de knop omgezet."

Boscagli staat sinds de zomer van 2019 onder contract in het Philips Stadion. De Eindhovenaren namen hem destijds voor een bedrag van zo'n twee miljoen euro over van OGC Nice. Sindsdien kwam hij tot 167 wedstrijden namens PSV.