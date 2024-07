Onbetwiste basisspeler PSV kan naar alle grote competities verkassen deze zomer

Het is geen uitgemaakte zaak dat Jordan Teze ook komend seizoen de clubkleuren van PSV verdedigt. De multifunctionele verdediger heeft een sterk jaar achter de rug en kan volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad rekenen op belangstelling uit 'alle grote competities'.

Teze beschikt bij PSV over een contract dat over een jaar afloopt. Mocht de kampioensverdediger deze verbintenis niet verlengen, kan hij dus in de zomer van 2025 gratis Eindhoven achter zich laten.

PSV heeft zijn basisspeler een contractverlenging aangeboden, zo weet Elfrink. Teze heeft de aanbieding in beraad, maar kan er ook voor kiezen om op een vertrek aan te sturen.

"Teze geniet belangstelling uit alle grote competities en denkt momenteel nog na over zijn toekomst", zo schrijft de Eindhovense journalist. "Als een van de geïnteresseerde clubs echt doorpakt, moet PSV waarschijnlijk op zoek naar een nieuwe rechtsback. Teze kan ook tot medio 2028 bij PSV tekenen, is vermoedelijk het aanbod in Eindhoven."

Om welke clubs het gaat, laat Elfrink in het midden. Wel noemt hij de namen van vier andere PSV'ers die vanwege hun tot medio 2025 lopende contract mogelijk vertrekken deze transferzomer.

Nieuwe verdediging?

Ook Olivier Boscagli, Mauro Júnior, Armando Obispo en Walter Benítez beschikken namelijk over eenjarige verbintenissen. Van de Argentijns doelman is bekend dat er concrete interesse is van Atlético Madrid, maar voorlopig is het bod van de Spaanse grootmacht dusdanig laag dat PSV een 'nee' verkoopt.

"Mauro Júnior lijkt wel bij PSV te blijven, al zijn ook de gesprekken over zijn nieuwe contract nog niet voltooid. Armando Obispo denkt ook nog na over een verlenging van zijn contract met meerdere jaren, terwijl voor Olivier Boscagli hetzelfde geldt", aldus Elfrink.

