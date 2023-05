Onana steekt in blakende vorm en vestigt nieuw Champions League-record

Donderdag, 11 mei 2023 om 09:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:07

De 0-2 overwinning van Internazionale op AC Milan in de halve finale van de Champions League heeft voor André Onana een gouden randje gekregen. De voormalig Ajacied hield voor de zevende keer dit seizoen zijn doel schoon in het grootste Europese clubtoernooi, waarmee hij een nieuw record heeft gevestigd. Nooit eerder kwam een doelman van Inter tot zoveel clean sheets in één seizoen.

Inter kende woensdagavond een absolute droomstart tegen stadgenoot en aartsrivaal AC Milan. Na tien minuten stond de ploeg van trainer Simone Inzaghi op een comfortabele 0-2 voorsprong door doelpunten van Edin Dzeko en Henrikh Mkhitaryan. De thuisploeg was amper bij machte om in aanvallend opzicht iets terug te doen en staat voor een hels karwei om alsnog een finaleplek af te dwingen. Bij Inter gaan een groot deel van de credits naar Onana.

De voormalig doelman van Ajax wist voor de zevende keer dit seizoen zijn doel schoon te houden in de Champions League en vestigde daarmee een nieuw clubrecord. Eerder dit seizoen lukte hem dat tegen Benfica (2-0), FC Porto (0-0 en 1-0), Viktoria Pilsen (4-0 en 0-2) en Barcelona (1-0). In het seizoen 2009/10, toen Inter onder leiding van José Mourinho de treble won, kwam toenmalig doelman Júlio César tot zes clean sheets.

Ook als het gaat om het aantal reddingen behoort Onana tot de best presterende doelmannen. De Kameroener staat dit CL-seizoen op 43 reddingen, meer dan welke doelman ook. Thibaut Courtois (Real Madrid) volgt met 38 reddingen. De keepers die op plek drie tot en met vijf staan zijn niet meer actief in de Champions League: Simon Mignolet (34, Club Brugge), Diogo Costa (31, FC Porto), en Anatoliy Trubin (30, Shakhtar Donetsk).