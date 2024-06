Onana pakt penalty, wordt in rebound vol getorpedeerd én krijgt fans op zijn dak

André Onana is zaterdag betrokken geraakt bij een hele hectische laatste minuut van de WK-kwalificatiewedstrijd Kameroen - Kaapverdië (4-1). De doelman van Manchester United keerde diep in blessuretijd een penalty en werd in de rebound vol getorpedeerd door een tegenstander.

Kameroen leidde in de absolute slotfase van het WK-kwalificatieduel al ruimschoots en was al zeker van drie punten toen Kaapverdië in minuut 90+4 nog een penalty kreeg.

Onana zat in de goede hoek om de penalty van Kevin Lenini te keren, maar viel vervolgens half op de bal. Die dreigde daardoor alsnog over de doellijn te lopen. Onana was er net op tijd bij om de bal ook in tweede instantie op te rapen.

Onana werd vervolgens getorpedeerd door de hard inglijdende Dailon Rocha Livramento, aanvaller van MVV Maastricht. Onana werd geraakt en kreeg een vrije trap van de scheidsrechter. De schade bij de ex-doelman van Ajax viel uiteindelijk mee.

Om de chaos compleet te maken kwamen enkele supporters het veld opgerend. De veldbestormers werden door stewards weer weggehaald.

Kameroen won de wedstrijd ruimschoots dankzij goals van Michael Ngadeu, Vincent Aboubakar (twee, waarvan een penalty) en Nouhou. Namens Kaapverdië scoorde de geboren Rotterdammer Jamiro Monteiro.

Er was meer inbreng vanuit de Nederlandse havenstad bij Kaapverdië, want ook basisspeler Deroy Duarte en invallers Laros Duarte, Garry Rodrigues en Rocha Livramento zijn daar geboren.

Bizarre slotfase in Kameroen ?? ? Onana stopt penalty ? Regie schakelt weg ? Onana getorpedeerd ? Fan op het veld pic.twitter.com/9b6PpXdzN8 — ESPN NL (@ESPNnl) June 8, 2024

