Onana maakt zich grote zorgen om plek onder de lat bij Manchester United

Donderdag, 30 november 2023 om 18:53 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:55

André Onana maakt zich zorgen om zijn plek onder de lat bij Manchester United, zo schrijft Manchester Evening News. Dat heeft naast zijn matige vorm alles te maken met de naderende Afrika Cup, waar Onana met zijn land Kameroen aan deelneemt. De goalie vreest dat reservedoelman Altay Bayindir zijn kans zal grijpen wanneer Onana afwezig is. In hoeverre de voormalig Ajacied overweegt om het toernooi aan zich voorbij te laten gaan, is nog onbekend.

Onana kende woensdagavond een horroravond in Istanbul tegen Galatasaray (3-3). Man United pakte tot tweemaal toe een leiding met twee doelpunten verschil, maar door zeer matig keeperswerk kwamen de gastheren tot tweemaal toe terug in de wedstrijd. Twee vrije trappen van uitgerekend zijn ex-ploeggenoot bij Ajax, Hakim Ziyech, waren houdbaar. Bij de ene vrije trap zette de Kameroener onnodig een stap opzij, terwijl hij de bal bij de andere vrije trap van Ziyech min of meer in zijn eigen doel sloeg. Bij de gelijkmaker van Kerem Aktürkoglu was Onana kansloos.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Afrika Cup, dat tussen 13 januari en 11 februari 2024 in Ivoorkust gehouden wordt, is mede door zijn matige vorm een hoofdpijndossier geworden voor Onana. De goalie neemt het met zijn land in de groepsfase op tegen Gambia, Guinee en Senegal. Op voorhand maken de Ontembare Leeuwen een goede kans om de knock-outfase te halen. In het 'slechtste' geval zou Onana zes wedstrijden bij United moeten missen.

Na afloop van het duel met Galatasaray liet Ten Hag weten dat tweede doelman Altay Bayindir (25) zijn kans vroeger of later zou krijgen. "We zijn erg tevreden met onze groep keepers", vertelde de Haaksberger. "André, Altay en Tom (Heaton, red.). Als groep doen ze het uitstekend. Ze presteren goed en ze moeten elkaar ook tot het uiterste drijven."

"We zijn erg tevreden over Altay. Hij went aan de Premier League en aan Europees voetbal, wat lastig is als je uit Turkije komt. Maar we zijn erg tevreden over zijn proces. Het doet het heel erg goed. Hij moet geduldig zijn, maar als hij goed werkt en progressie blijft boeken, krijgt hij zijn kans en die moet hij dan ook pakken."

De inmiddels 27-jarige Onana kent ondertussen geen al te soepele relatie met de bondscoach van Kameroen, Rigobert Song. De oud-verdediger van onder meer Galatasaray raakte in conflict met Onana op het afgelopen WK in Qatar, waarop de doelman besloot kamp-Kameroen te verlaten. Het leek erop dat Onana helemaal niet meer zou spelen voor zijn vaderland, maar in september keerde de voormalig Ajacied terug bij het nationale team. Onana stond in drie van de laatste vijf interlands van Kameroen onder de lat.

Door het gelijkspel tegen Galatasaray heeft Man United plaatsing voor de volgende ronde niet meer in eigen hand. The Red Devils moeten in de laatste speelronde winnen van Bayern München én hopen dat Galatasaray gelijkspeelt bij FC Kopenhagen. Sterker nog: als United niet wint van Bayern, eindigt het sowieso laatste en ligt het uit Europa.

Het was niet de eerste keer dat Onana er slecht uitzag voor de club waarvoor hij sinds afgelopen zomer speelt. Zo blunderde hij eerder in de thuiswedstrijd tegen Galatasaray (2-3) en zag hij er niet goed uit bij de gelijkmaker van Kopenhagen (3-3) tijdens de uitwedstrijd in Denemarken (4-3). Ook in de Premier League maakt Onana niet altijd een zekere indruk.