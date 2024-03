Omstreden aanstelling van Frank Paauw bij de KNVB wordt uitgesteld

De bondsvergadering waarop Frank Paauw zou worden benoemd als de nieuwe bondsvoorzitter van de KNVB is uitgesteld tot 27 mei. Dat heeft alles te maken met het evenement the Passion dat op dezelfde avond in Zeist plaatsvindt waardoor de stad minder goed bereikbaar is dan normaal. Clubs hebben de KNVB overigens verzocht om ‘de eventuele aanstelling van Paauw nog eens tegen het licht te houden’, zo blijkt nu.

Paauw zou op 28 maart benoemd worden als nieuwe bondsvoorzitter van de KNVB en Just Spee daardoor opvolgen. Omdat the Passion echter op hetzelfde moment in dezelfde stad plaatsvindt, heeft de burgemeester van Zeist de KNVB verzocht de buitengewone bondsvergadering van 28 maart te verplaatsen. Met succes, dus.

Waar er de afgelopen weken ontzettend veel protesten waren in voetbalstadions tegen de benoeming van Paauw, blijkt dat de huidige politiechef ook bij de clubs in Nederland vooralsnog weinig draagvlak heeft. Mikos Gouka schrijft namens het Algemeen Dagblad dat ‘meerdere clubs aandrongen op een langer en zorgvuldiger aanstellingstraject voor een opvolger van Spee nu blijkt dat de achterban van veel clubs ernstige bezwaren heeft tegen de aanstelling van Paauw’.

Er waren de afgelopen weken veel protesten in voetbalstadions wat betreft de aanstelling van Paauw.

Clubs hebben dan ook aan de bel getrokken bij de KNVB. “Niet om expliciet aan te geven dat de benoeming van Paauw een no go was, wel met het nadrukkelijke verzoek om zijn eventuele aanstelling nog eens tegen het licht te houden”, schrijft Gouka.

“Als er zoveel weerstand is binnen het betaalde voetbal, moet die benoeming dan nog wel plaatsvinden? Het moet in elk geval nóg zorgvuldiger worden bekeken dan normaal het geval is.”

Paauw verzet zich tegen het beeld dat is ontstaan

Paauw sprak vorige week met dezelfde krant over de weerstand die is ontstaan wat betreft zijn benoeming als bondsvoorzitter van de KNVB. “Ik verzet me tegen het beeld dat ik een soort houwdegen ben die alleen maar zaken wil verbieden. Ik heb altijd gezegd dat bij voetbal óók uitpubliek hoort.”

“De uitgangspunten zoals die er al jaren zijn om voetbal toegankelijker en gastvrijer te krijgen, heb ik altijd gesteund”, liet hij onder meer optekenen. Op 27 mei wordt duidelijk of Paauw genoeg steun en draagvlak heeft bij de clubs uit het betaald voetbal en amateurvoetbal.

