Omar Marmoush maakt hattrick binnen 14 minuten en schiet Manchester City naar plek vier

Manchester City heeft zaterdagmiddag een probleemloze zege geboekt in de Premier League. In het eigen Etihad Stadium werd Newcastle United verslagen, met 4-0. Grote man bij the Citizens was Omar Marmoush, die in een tijdsbestek van veertien minuten drie keer scoorde.

Bij Manchester City, waar de geblesseerde Nathan Aké nog altijd ontbrak, stonden onder meer de afgelopen transferperiode aangetrokken Marmoush, Nico González en Abdukodir Khusanov in de basis. Aan de kant van Newcastle United startte voormalig Willem II’er Alexander Isak in de spits.

De eerste helft stond volledig in het teken van Marmoush. De deze winter van Eintracht Frankfurt overgekomen aanvaller had nog niet gescoord voor Manchester City, maar daar kwam in de negentiende minuut verandering in.

Met een lange bal stuurde doelman Ederson Moraes Marmoush diep, en met een boogballetje verschalkte de aanvaller Martin Dúbravka: 1-0. Het betekende voor Ederson bovendien zijn zesde assist in de Premier League, en dat was nog nooit een keeper gelukt.

Vijf minuten later was het weer raak, en opnieuw was Marmoush de gevierde man. Hij kreeg de bal van Ilkay Gündogan, draaide naar zijn rechterbeen en schoot in de korte hoek raak: 2-0.

In de 33ste minuut completeerde de volledig vrijstaande Egyptenaar zijn hattrick, na terugleggen van voormalig PSV’er Savinho: 3-0. Zo had Manchester City de zege eigenlijk al binnen.

De tweede helft was derhalve een stuk minder spectaculair. Toch werd er nog wel één keer gescoord. Nadat Erling Braut Haaland een corner verlengde, tikte James McAtee de bal binnen om zo de 4-0 eindstand op het bord te zetten.

Door de zege passeert Manchester City Chelsea op de Premier League-ranglijst. De ploeg van Pep Guardiola staat nu vierde. Newcastle zakt naar plek zeven.