OM eist celstraffen op tweede dag rechtszaak Ajax-Maccabi Tel Aviv-geweld

Het Openbaar Ministerie (OM, red.) heeft celstraffen geëist tegen twee verdachten lopend van één maand met een werkstraf tot acht maanden, zo schrijft de NOS. Woensdagavond was de eerste zitting, waarbij drie verdachten de eis hoorden van een gevangenisstraf van maximaal twee jaar.

De 24-jarige Umutcan A. is aangeklaagd voor twee zaken: openlijk geweld en diefstal met geweld. Daarnaast zat A. in appgroepen waarin hij in de uren voorafgaand aan het geweld schreef over een ‘jodenjacht’. Het OM eist nu een celstraf van acht maanden waarvan drie voorwaardelijk.

“Verdachte komt in het centrum, ondanks de gespannen sfeer in de stad en hij kiest ervoor om mee te doen met een groep", sprak de officier van justitie. "Vervolgens kiest de verdachte ervoor om ook mee te doen met het slaan en schoppen en na het eerste slachtoffer kiest hij ervoor om door te gaan. Daarna nog pakt hij met geweld een Maccabi-sjaal af, als een soort trofee."

De advocaten van A. zijn het niet eens met de eis van het OM. Zij vinden dat de Maccabi-aanhang A. heeft uitgelokt. Volgens de advocaten was er ‘geen intentie om iemand kwaad te doen en is er geen bewijs van letsel bij slachtoffers dat leidt tot deze strafmaat.’

De verdachte laat zelf weten spijt te hebben van zijn daden. “Ik had anders moeten handelen en het centrum van Amsterdam moeten mijden. Het is triest, het is jammer. Voor mij en voor de slachtoffers."

De tweede verdachte, Karavan S., kreeg een eis te horen van één maand cel waarvan 2 weken voorwaardelijk. Daarnaast eist het OM een werkstraf van 120 uur. S. zelf was niet aanwezig bij de rellen, maar liet via een appgroep informatie weten over de locatie, hotels en vluchtgegevens van de Israëlische-aanhang.

Woensdag was de eerste zittingsdag tegen drie verdachten. Daar eiste het OM celstraffen van zes maanden tot twee jaar. De rechtbank in Amsterdam doet op 24 december uitspraak in de zaak.