Om één cruciale reden zou transfer Perisic naar PSV niet door kunnen gaan

PSV is dicht bij het aantrekken van Ivan Perisic, zo werd eerder op de dinsdag al duidelijk. Toch houdt het Eindhovens Dagblad nog een slag om de arm, want eerst moet de 35-jarige Kroaat nog de medische keuring doorstaan. En het is geen gegeven dat hij zomaar goedgekeurd wordt.

Dinsdag wordt Perisic medisch gekeurd in Eindhoven, maar de transfer van de vleugelspeler is nog niet in kannen en kruiken. De club gaat tijdens de keuring onderzoeken of het risico verantwoord is om met Perisic in zee te gaan.

Afgelopen seizoen kampte de Kroatisch international namelijk met een zware knieblessure die hem zeven maanden aan de kant hield. Wel herstelde hij sneller dan verwacht én was hij actief op het EK in Duitsland.

Verder meldt het Eindhovens Dagblad dat Perisic via meerdere agenten en tussenpersonen bij PSV is aangeboden. Vaak gingen de Eindhovenaren niet in op aangeboden spelers, maar nu bleek het totaalplaatje te kloppen.

Perisic ziet een overstap naar de Eredivisie zitten, terwijl ook PSV heil ziet in een samenwerking met de ervaren vleugelspeler. Bovendien blijkt Perisic zeker betaalbaar.

Hij zal niet speelgerechtigd zijn in de competitiefase van de Champions League. Wel gaat hij Peter Bosz in de Eredivisie van extra mogelijkheden voorzien. Niet alleen als buitenspeler, maar mogelijk ook op de linksbackpositie.

Technisch directeur Earnest Stewart is niet afgereisd naar Turijn voor het Champions League-duel met Juventus, om de deal met Perisic zo snel mogelijk af te handelen. PSV gaat de 136-voudig international transfervrij oppikken.