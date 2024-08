Olympique Marseille is geïnteresseerd in de diensten van Gerónimo Rulli, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano. De Franse club heeft de eerste gesprekken met zowel Ajax als de doelman zelf al gevoerd, maar het eerste aanbod komt niet in de buurt van de vraagprijs van Ajax, zo meldt Mike Verweij. Rulli zelf zou al een 'ja' hebben verkocht aan Marseille.

Eerder werd al bekend dat Rulli op de nominatie stond om te vertrekken uit Amsterdam. De 32-jarige Argentijn heeft er geen trek in om op de bank te belanden en staat daarom open voor een nieuw avontuur. Mogelijk kan Marseille uitkomst bieden.

“Olympique Marseille heeft de gesprekken geopend om Gerónimo Rulli te contracteren als nieuwe doelman”, zo schrijft Romano op X. “De onderhandelingen met zowel Rulli als Ajax zijn in gang gezet.”

Verweij meldt dat Ajax verlangt het volledige aankoopbedrag van acht miljoen euro voor Rulli terug te ontvangen. Het eerste Franse bod kwam echter nog niet in de buurt. De verwachting is dat Ajax de doelman hoe dan ook wil lozen, vanwege zijn torenhoge salaris van vier miljoen euro per jaar.

Rulli veroverde vorig jaar een basisplek bij Ajax, maar vanwege zwaar blessureleed moest hij maandenlang revalideren. Diant Ramaj veroverde een plek onder de lat in Amsterdam, waardoor Rulli op het tweede plan terechtkwam. Aan het einde van afgelopen seizoen kwam hij nog wel diverse wedstrijden in actie.

Dit seizoen lijkt de veertigjarige Remko Pasveer de eerste keus te zijn van nieuwbakken trainer Francesco Farioli. Die keuze leidde tot veel onvrede in het keeperskamp, daar zowel Ramaj als Rulli hadden gehoopt op een basisplaats onder Farioli. Beide doelmannen staan nu open voor een vertrek.

Ajax nam Rulli in januari 2023 voor acht miljoen euro over van Villarreal. De wereldkampioen tekende in de Johan Cruijff ArenA tot medio 2026, maar werd het afgelopen jaar meermaals gelinkt aan een snelle uittocht.

