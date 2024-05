Olympiacos dankt grote held Ayoub El Kaabi voor allereerste Europese prijs

Olympiacos heeft woensdagavond de Conference League gewonnen. In een weinig verheffende finale in Athene bleef het 115 minuten lang 0-0 en leek een strafschoppenserie onvermijdelijk. In de 116e minuut was het echter Conference League-topscorer Ayoub El Kaabi die met zijn elfde treffer van het toernooi in negen duels uitgroeide tot de grote held van Olympiacos: 1-0. Opnieuw een domper voor Fiorentina, dat vorig jaar ook al verloor in de finale, toen tegen West Ham United (1-2).

De sfeer zat er goed in in de volgepakte OPAP Arena in Athene. Het inspireerde Olympiacos om direct de aanval op te zoeken. Het was aan doelman Pietro Terracciano, die een inzet van Daniel Podence pareerde, dat Fiorentina niet al in de derde minuut tegen een achterstaand aankeek in de eindstrijd van het derde Europese clubtoernooi. Niet lang daarna leek Fiorentina juist te scoren aan de andere kant. De trefzekere Nikola Milenkovic werd echter teruggefloten wegens buitenspel.

Fiorentina kwam gaandeweg de eerste helft beter in de wedstrijd en dat leidde tot een zeer goede kans voor Giacomo Bonaventura. De middenvelder zag zijn kans schoon in de zestien van de Grieken, ware het niet dat doelman Konstantinos Tzolakis met een knappe reflex zijn doel schoon hield. Kort daarvoor stuitte Bonaventura overigens ook al op de Griekse goalie.

Beide finalisten probeerden het wel voor rust, maar doelpunten konden niet worden genoteerd. Het spelbeeld veranderde niet echt na de hervatting in Athene. Ook El Kaabi, topscorer in de Conference League met tien doelpunten, kon het verschil niet maken voor Olympiacos. Er werd flink gestreden door beide teams, maar van goed voetbal was zelden sprake.

Andrea Belotti kon het verschil niet maken bij Fiorentina en de aanvaller ging na bijna een uur spelen naar de kant. M'Bala Nzola was zijn vervanger in de aanvalslinie van La Viola. De Italianen zochten ondertussen naar de bevrijdende 1-0. Die kwam er ook bijna toen Christian Kouamé vrij kwam in de zestien van Fiorentina. Zijn inzet was echter niet hard genoeg, waardoor Tzolakis er nog een corner van kon maken.

De ervaren Stevan Jovetic (34) maakte in de slotfase zijn entree bij Olympiacos, in een poging om de verlenging en eventuele strafschoppen te voorkomen. Ook de laatste minuten van de reguliere speeltijd waren niet goed, al bleef het zeer spannend in de Griekse hoofdstad. El Kaabi kwam net tekort om een indraaiende vrije trap op doel te kunnen kopen.

Er kwam geen winnaar na 90 minuten en blessuretijd, waardoor een verlenging noodzakelijk was in Athene. Vier minuten in die verlenging claimde Olympiacos een strafschop na vermeend hands van Fiorentina in het strafschopgebied, maar de VAR adviseerde desondanks niet om de bal op de stip te leggen. Het hevige protesteren leverde reservedoelman Alexandros Paschalakis een gele kaart op.

Olympiacos liet in de verlenging meer zien in aanvallend opzicht. Maar net als in de reguliere speeltijd bleef de zo gewenste 1-0 uit. Fiorentina bleef redelijk onmachtig naar voren toe, al moest Tzolakis nog wel twee keer handelend optreden. Als een duveltje uit een doosje verscheen El Kaabi bij de eerste paal in minuut 116 om een voorzet vanaf links al koppend tot goal te verwerken. De VAR had minutenlang nodig om eventueel buitenspel van de spits te constateren, maar de winnende treffer werd uiteindelijk toegekend.

Het is de eerste keer in de clubgeschiedenis dat Olympiacos een Europese prijs veroverd, en dat bij de eerste poging. Het is zelfs de allereerste keer dat een club uit Griekenland een Europese beker in de wacht sleept. Panathinaikos bereikte in 1971 de finale van de Europa Cup 1, maar verloor daarin met 2-0 van Ajax. Wel won de Griekse nationale ploeg tot ieders verrassing EURO 2004.

