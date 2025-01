Oliver Edvardsen wordt vrijdag medisch gekeurd, maar Ajax onderhandelt met nóg een linksbuiten

Oliver Edvardsen mag zich bijna speler van Ajax noemen. De 25-jarige Noor is vrijdag in Amsterdam voor de medische keuring en gaat daarna zijn krabbel zetten onder een contract tot medio 2028, met de optie voor nog een extra jaar. Dat meldt Voetbal International. Bij de overgang is een transfer van drie miljoen euro gemoeid.

Bij het aantrekken van een nieuwe linksbuiten was plotseling heel veel haast gemoeid. De enige speler op die positie in de huidige selectie, Mika Godts, viel donderdag in het slotduel van de competitiefase van de Europa League tegen Galatasaray al na acht minuten uit met een hamstringblessure.

Daarom zette technisch directeur Alex Kroes plots hard door om nog voor De Klassieker van aanstaande zondag een nieuwe linksbuiten te hebben. Hij zou naar verluidt nog eens tien miljoen euro hebben geboden op Raúl Moro, maar zag die resoluut afgewezen worden.

Daarom richtte Kroes alle pijlen op Edvardsen, waarmee donderdagavond een akkoord werd bereikt. Met Go Ahead Eagles werd een overeenkomst bereikt over een transfersom van drie miljoen euro.

Daarmee is Edvardsen na Willum Thór Willumsson (4 miljoen naar Birmingham City) de duurste uitgaande transfer ooit in de historie van Go Ahead Eagles. Ajax hoopt de vleugelaanvaller zondag tegen Feyenoord te kunnen opstellen. Volgens De Telegraaf moet het papierwerk daarvoor vóór vrijdagmiddag 12.00 uur op orde zijn.

Met het aantrekken van Edvardsen is Ajax nog niet klaar op de transfermarkt. Volgens VI wordt er nog altijd gewerkt aan een terugkeer van Carlos Forbs. Donderdag werd bekend dat zijn club Wolverhampton Wanderers niet wil meewerken aan een tussentijdse terugkeer, maar dat weerhoudt Kroes er niet van om toch nog een poging te wagen.