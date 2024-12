Olij na verlies tegen Ajax: 'Wat ik nu ga zeggen mag mijn zoontje absoluut niet horen'

Nick Olij sloot het kalenderjaar zondag met Sparta Rotterdam af met een nederlaag tegen Ajax. De keeper kijkt met gemengde gevoelens terug op 2024, waarin hij persoonlijk een aantal hoogtepunten beleefde. Olij beseft tegelijkertijd dat Sparta in de tweede seizoenshelft beter zal moeten presteren.

Ajax won met 2-0 op Het Kasteel. "We zijn lang in de wedstrijd gebleven", zegt Olij voor de camera van ESPN. "Als je het wedstrijdverloop ziet, Ajax is niet tot heel veel kansen gekomen. Wij creëerden daarentegen ook niet veel, moet ik zeggen." Ajax kwam laat op voorsprong via een penalty van Kenneth Taylor. "Dan moeten wij in de 78ste minuut nog terug proberen te komen. Dat is niet gelukt, dat is jammer."

In de slotfase nam Sparta meer risico. "We gingen open spelen, met drie achterop. Dan weet je hoe sterk Brian (Brobbey, red.) kan zijn. Die laat de bal vallen, daar scoren zij de 2-0 uit." Bertrand Traoré maakte die goal.

Sparta zit al maanden in de hoeken waar de klappen vallen. Onder Maurice Steijn, die Jeroen Rijsdijk begin november verving, werden de resultaten niet beter. De Kasteelclub staat zestiende. "Volgend jaar willen we in ieder geval weg van de plek waar we nu staan", zegt Olij.

Olij is de enige speler in de Eredivisie die dit kalenderjaar geen minuut miste. "Op persoonlijk vlak heb ik dit jaar geweldige dingen meegemaakt", zegt Olij, die in 2024 als keeper bij het Nederlands elftal kwam. "En we speelden de play-offs met Sparta in de tweede seizoenshelft."

Olij gaat eerst op vakantie. "Ik ga met mijn vrouw een paar dagen weg, met z'n tweeën. De kinderen blijven een paar dagen bij opa en oma. Hij is vier jaar, dus hij heeft nu alles door. Hij moet dit niet zien. Anders heb ik heel wat uit te leggen straks."

In het nieuwe jaar wil Olij met Sparta een ommekeer bewerkstelligen in de Eredivisie. "Vanaf 3 januari gaan we ons voorbereiden op de tweede seizoenshelft. De maand januari wordt voor ons cruciaal om aan te haken. Daar gaan we ons uiterste best voor doen."