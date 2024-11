Officiële cijfers duiden hoe dicht Rodri en Vinícius Júnior bij elkaar zaten tijdens Ballon d'Or-uitreiking

Rodri werd eind oktober gekroond tot Ballon d'Or-winnaar en nu heeft organisator France Football de definitieve puntentelling bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat de Spaanse controleur 41 punten meer verzamelde dan zijn voornaamste concurrent, Vinícius Júnior.

De beslissing over wie de Ballon d'Or uitgereikt krijgt, wordt gemaakt door een jury. Die jury bestaat uit honderd journalisten, die allen vertegenwoordiger zijn van een tophonderdland van de FIFA-wereldranglijst. De journalisten stellen hun toptien samen, waarbij zij respectievelijk 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 en 1 punt mogen uitdelen.

Aan het eind wordt de Gouden Bal uitgereikt aan de voetballer die de meeste punten verzamelde. Dit jaar was dat dus Rodri, die in totaal 1170 punten verzamelde. Vinícius greep net naast de bokaal, want de teller bij de Braziliaanse vleugelaanvaller stokte op 1129 punten.

De Real Madrid-aanvaller was daar behoorlijk ontstemd over. De linkervleugelspits boycotte het gala in Parijs nadat hij erachter kwam dat hij niet als winnaar uitgekozen zou worden, net als alle andere mensen die bij Real Madrid werkzaam waren.

Jude Bellingham completeerde de topdrie en pakte daarmee de laatste podiumplaats. De Engelsman eindigde wel op gepaste afstand van de eerste twee mannen: 917 punten. Tussen de topdrie en de overige zeven kanshebbers zit al helemaal een enorm verschil.

Dani Carvajal, die als derde Real Madrid-speler de topvier bestormde, verzamelde bijna 400 punten minder dan zijn Engelse ploeggenoot. De langdurig geblesseerde Spanjaard, die de Champions League en La Liga-titel alsook het EK won, noteerde uiteindelijk 550 punten.

Erling Haaland, de nummer 5, pakte er 432. Kylian Mbappé, huidig Real Madrid-speler, volgde met 402 punten. Lautaro Martínez (402), Lamine Yamal (383), Toni Kroos (291) en Harry Kane completeren de toptienlijst. De puntenverdeling van de overige twintig kandidaten worden later prijsgegeven.