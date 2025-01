Officieel: Donyell Malen verlaat Borussia Dortmund en tekent in Premier League

Aston Villa heeft de komst van Donyell Malen bevestigd. De Oranje-international komt over van Borussia Dortmund en levert de Duitse club naar verluidt een basisbedrag van 25 miljoen euro op. Dat bedrag kan via bonussen oplopen tot dertig miljoen euro.

De transfer van Malen hing al even in de lucht. De vleugelspeler verscheen de laatste tijd amper in de basis van Dortmund, dat stevige onderhandelingen voerde met Villa. Malen tekent in Birmingham een contract tot medio 2029.

De 25-jarige Malen speelde 132 wedstrijden voor Dortmund en was in totaal goed voor 39 treffers en 20 assists. Prijzen wist hij niet met de club te winnen, al stond hij afgelopen zomer wel in de Champions League-finale tegen Real Madrid.

Bij Aston Villa gaat Malen manager Unai Emery van meer opties op de vleugels voorzien. De 41-voudig international gaat concurreren met onder meer John McGinn, Leon Bailey en Morgan Rogers.

Op Villa Park komt Malen met Lamare Bogarde en Ian Maatsen twee landgenoten tegen. Zowel Bogarde als Maatsen komt echter weinig aan de bak onder Emery.

Villa is zich momenteel aan het voorbereiden op het duel met Everton van woensdag. Villa, dat achtste staan, moet winnen om aansluiting te houden met de subtop van de Premier League.