Officieel: Anass Salah-Eddine verlaat Ajax en keert terug bij FC Twente

Anass Salah-Eddine is definitief speler van FC Twente, zo maken zijn voormalig werkgever Ajax en de Enschedeërs zelf bekend via de officiële kanalen. De 22-jarige vleugelverdediger tekent tot medio 2027 bij de huidige nummer drie van de Eredivisie, die tevens een optie voor een extra jaar in het contract heeft opgenomen.

Nadat technisch directeur Arnold Bruggink eerder op Deadline Day ook al Myron Boadu binnenhengelde, kan FC Twente nu ook beschikken over Salah-Eddine. In een reactie laat de back weten blij te zijn om uit te komen voor de club waar hij vorig seizoen ook al tijdelijk actief was.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Het is heel fijn om terug te zijn bij FC Twente en morgen de spelers weer te zien”, vertelt hij. “Ik heb vorig jaar een mooi seizoen gehad bij de club en dat hoop ik een vervolg te geven."

"Dat ik vandaag mijn contract teken, op dezelfde dag als Boadu, is wel heel speciaal. Ik ken hem goed uit mijn tijd bij AZ en we hebben altijd contact gehouden", wordt Salah-Eddine op de clubsite geciteerd.

“We kennen Anass goed, hij heeft vorig seizoen op huurbasis een prima indruk gemaakt”, laat Bruggink in een reactie weten. “Het is mooi dat we deze talentvolle speler nu definitief kunnen overnemen van Ajax. Anass is een speler waar we veel vertrouwen in hebben voor nu en in de toekomst.”

Salah-Eddine had nog een contract tot medio 2025 in de Johan Cruijff ArenA, maar komt dit seizoen amper aan de bak. Zowel onder de inmiddels ontslagen Maurice Steijn als John van 't Schip moest hij het doorgaans doen met een reserverol.

Afgelopen zomer keerde hij na een huurperiode bij Twente terug naar Amsterdam en stond hij tijdens de eerste twee Eredivisie-duels meteen in de basis, als linksback. Daarna raakte Salah-Eddine zijn basisplek kwijt en moest hij het doen met een aantal invalbeurten. Salah-Eddine speelde dit seizoen negen officiële duels voor Ajax 1, waarvan slechts twee als basisspeler.

Salah-Eddine gaat in Enschede concurreren met Gijs Smal, die over een aflopend contract beschikt. Het lijkt voor Salah-Eddine, die ook op het middenveld uit de voeten kan, een pittige opgave te worden om Smal uit de basis te spelen.

Salah-Eddine werd in 2018 door Ajax overgenomen vanuit de jeugdopleiding van AZ. Anderhalf jaar geleden werd hij gedurende een seizoen uitgeleend aan Twente. De linkspoot kwam zeventien keer in actie namens de Tukkers, waarin hij eenmaal fungeerde als aangever.

Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano genoot Salah-Eddine in een eerder stadium ook interesse van Rangers FC en Torino, maar met zijn naderende transfer naar Twente blijft hij behouden voor de Eredivisie.

Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties