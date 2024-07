Officieel: Paulo Fonseca is de nieuwe hoofdtrainer van AC Milan

Paulo Fonseca is de nieuwe hoofdtrainer van AC Milan, zo meldt de club via haar officiële kanalen. De in Mozambique geboren Portugees is de opvolger van Stefano Pioli, die richting het einde van het seizoen zijn afscheid aankondigde.

Na het besluit van Pioli om te vertrekken werden meerdere namen gelinkt aan de trainersjob bij de Europese grootmacht. Onder meer Julien Lopetegui en Mark van Bommel werden genoemd, maar uiteindelijk gaat Milan in zee met Fonseca.

De komst van Fonseca was de afgelopen dagen al praktisch rond, alleen de officiële aankondiging ontbrak nog. De 51-jarige oefenmeester is geen onbekende in de Serie A, daar hij tussen 2019 en 2021 aan het roer stond bij AS Roma. Fonseca heeft een driejarig contract ondertekend in San Siro.

Fonseca moet met Milan proberen het gat richting aartsrivaal en stadgenoot Inter te dichten. I Nerazzurri werden in 2023/24 met overmacht kampioen van Italië, met liefst negentien punten voorsprong op naaste achtervolger Milan.

Fonseca begon zijn trainersloopbaan bij de relatief bescheiden clubs Odivelas, Pinhalnovense en Desportivo Aves, voordat hij een stap omhoog maakte met zijn aanstelling bij Paços Ferreira. Fonseca leidde Paços in het seizoen 2012/13 naar de derde plaats in de Primeira Liga, waarmee hij een overstap naar FC Porto verdiende.

Fonseca werd dat jaar opnieuw derde, wat voor Porto reden genoeg was om hem de laan uit te sturen. Via opnieuw Paços belandde hij via SC Braga en Shakhtar Donetsk bij AS Roma, waarmee hij vijfde en zevende werd.

Fonseca ging in de zomer van 2022 aan de slag bij Lille OSC. Met die club werd hij vijfde en afgelopen seizoen vierde. Met die vierde plek gaat Lille de voorronde van de Champions League in.

