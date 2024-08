Ochtendkranten zien progressie bij Ajax en geven zeker één man ‘dikke voldoende’

De Nederlandse media ziet ‘enige progressie’ bij Ajax. Diverse kranten blikken terug op een zwaarbevochten zege van de Amsterdammers op Panathinaikos, waarmee de eerste stappen op de weg omhoog zijn gezet. Overtuigend was het spel van de ploeg van trainer Francesco Farioli overigens nog zeker niet, zo luidt het oordeel.

Ajax behaalde donderdagavond een knappe overwinning in de derde voorronde van de Europa League. De ploeg van Farioli won op bezoek bij Panathinaikos dankzij een doelpunt van Steven Berghuis: 0-1.

“Werden de contouren van het spel van Farioli ook onder hogere weerstand zichtbaar? Voor rust zeker, na rust minder”, schrijft Het Parool, dat enkele individuen uitlicht. “Youri Baas scoorde een vette voldoende.”

“Josip Sutalo kreeg een paar keer de volle laag van Henderson, die ook minder speelde. Akpom heeft nog altijd niet gescoord. Forbs haalde veel te weinig uit de grote ruimtes.” Tegelijkertijd prijst De Telegraaf ook zeker de ervarenheid van Remko Pasveer en Steven Berghuis.

“Leider zonder aanvoerdersband Steven Berghuis bewijst waarde voor pover Ajax”, zo kopt laatstgenoemde krant. “Pasveer bewees - nog in de eerste helft én een kwartier voor tijd - het gelijk van Farioli om voor de routine van de Tukker te kiezen”, wijst het dagblad naar twee grote reddingen van de doelman.

De Volkskrant is gematigd positief, maar houdt zeker een slag om de arm. “Ajax is broos en lerend, maar wie naar de horizon kijkt, ziet een elftal met enige potentie. Al is het met name voorin behelpen, met donderdag Chuba Akpom als vrij atypische spits en Carlos Forbs als niet altijd even slimme snelheidsduivel op links.”

“Ajax voetbalde nog vrij naïef, met onnozel balverlies en wankel evenwicht, ook in de samenstelling van de selectie. In de tweede helft was het vooral een kwestie van tegenhouden”, zo luidt de conclusie.