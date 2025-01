Ochtendkranten zagen 'opvallend' moment bij overwinning van PSV op Liverpool

De ochtendkranten zijn daags na de 3-2 zege op Liverpool positief over PSV. De Eindhovenaren eindigden de eerste fase van de nieuwe Champions League-opzet als nummer veertien. Zo is de lach weer terug in de Lichtstad.

Toch oogden de Eindhovenaren tamelijk kwetsbaar in defensief opzicht, schrijft Willem Vissers in de Volkskrant. “PSV gaf doelpunten bijna gratis weg, allereerst door een onnozele overtreding in het strafschopgebied van Joey Veerman”, wijst de journalist op de kwalijke rol van de Volendammer bij de openingstreffer van ex-PSV’er Cody Gakpo.

Vissers wil nog iets kwijt over de naar Liverpool vertrokken aanvaller. “Opvallend was dat er verder weinig opzienbarend huldebetoon was voor Gakpo, die de club veel mooie momenten en bijna 45 miljoen euro opleverde. Geen spandoek, geen langdurig spreekkoor. Pas bij zijn wissel, bewust kort na rust, ontving hij het verdiende en klaterende applaus.”

Ook De Telegraaf benadrukt de overtreding van Veerman. “Het zijn dit soort momenten, die de aanhoudende discussie over Veerman aanwakkeren en de bijzondere kwaliteiten van de spelbepalende middenvelder in de schaduw zetten”, is clubwatcher Jeroen Kapteijns is kritisch.

Kapteijns is wel positief over Tygo Land. De pas negentienjarige middenvelder mocht aan de aftrap verschijnen en kon na afloop ook al rekenen op mooie woorden van Peter Bosz. “Land hield zich goed staande”, is de conclusie van de ochtendkrant.

Het Algemeen Dagblad zag PSV zich ‘langzaam weer opkrabbelen’. “De nieuw opgezette poulefase heeft wat dat betreft zijn onnavolgbare werk gedaan”, schrijft Sjoerd Mossou. “Ieder op compleet andere wijze golfden Feyenoord en PSV dit seizoen van hoop naar wanhoop en weer terug, met een serie van wedstrijden die geen moment verveelden.”

“Sinds woensdagavond heeft de Eindhovense club ook in mentaal opzicht een voorsprong. Na een onnavolgbare Champions League-achtbaan vol euforie en teleurstelling stapte Feyenoord in Lille misselijk uit het karretje. Bij PSV verheugt iedereen zich nu al op het volgende rondje", klinkt het tenslotte.