Ochtendbladen wijzen grote uitblinker aan bij Ajax: â€˜Vertrouwen terugbetaaldâ€™

Ochtendbladen wijzen grote uitblinker aan bij Ajax: ‘Vertrouwen terugbetaald’

Vrijdag, 1 december 2023 om 08:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:24

Voor Ajax is het avontuur in de Europa League vroegtijdig ten einde gekomen. Donderdagavond was de ploeg van trainer John van 't Schip niet opgewassen tegen Olympique Marseille (4-3). De ochtendbladen zien Ajax met de week beter spelen. Dat de arbitrage een aantal discutabele beslissingen nam hielp niet mee, zo klinkt het.

Wie dacht dat het heenduel in de Johan Cruijff ArenA spektakel bood, kwam donderdagavond helemaal aan zijn trekken. Twee strafschoppen, een rode kaart voor Steven Berghuis en zeven doelpunten verdeeld over beide teams. Ajax en Marseille produceerden over beide wedstrijden liefst dertien goals.

"Het zit Ajax niet mee", kopt De Telegraaf na het debacle in Marseille. "Discutabele strafschoppen en een rode kaart voor Berghuis hebben het veerkrachtige elftal van Van 't Schip genekt. Aanvallend zit het wel goed met het trio Berghuis, Brobbey en Steven Bergwijn met Forbs en breekijzer Akpom daarachter. Alleen blijft Ajax internationaal bijzonder kwetsbaar achterin."

Grote man aan de kant van Ajax was Brobbey met twee goals, zag ook het Algemeen Dagblad. "De sterke spits kreeg van Van 't Schip na een lichte bovenbeenblessure meteen weer de voorkeur boven de trefzekere Akpom. Dat vertrouwen betaalde Brobbey, veelvuldig bekritiseerd om zijn aanname en afronding, na een half uur nog eens uit."

Ook Willem Vissers ziet in de Volkskrant tekenen van herstel. "Ajax, dat kort geleden nog als voetballende zombie door het leven ging, hervindt gaandeweg trekjes van zijn spreekwoordelijke schoonheid. Maar winnen bij Olympique Marseille in de Europa League was te veel gevraagd."

"De spanning verdween goeddeels na ruim een uur, toen Berghuis weer eens liet zien dat hij soms ontoerekeningsvatbaar is op het veld", vervolgt Vissers. "Zulke mooie passes gegeven voor rust, en nu een bizarre tackle op de benen van Correa. Ja, Berghuis raakte ook de bal, maar op zo’n wijze komen invliegen is volstrekt ontoelaatbaar en gevaarlijk, en na inmenging van de VAR zag hij de terechte rode kaart."

Ajax moet over twee weken in eigen huis winnen van AEK Athene om na de winter actief te blijven in de Conference League. "Dat evenement is mede bedacht door voormalig algemeen directeur Edwin van der Sar. Al zei Van der Sar erbij dat hij zou stoppen als Ajax daadwerkelijk in de Conference League zou spelen, want die competitie was beneden de stand van Ajax. Maar anno december 2023 is de Conference League het hoogst haalbare voor Ajax", luidt de pijnlijke slotconclusie van Vissers.