Ochtendbladen belichten massaal moment uit 21e minuut van Nederland - Duitsland

De ochtendbladen hebben hoofdzakelijk genoten van het optreden van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman stapte dinsdagavond met een 2-2 gelijkspel van het veld. Vooral het bravoure en spelplezier waarmee Oranje voor de dag kwam kan de media bekoren.

"Nederland - Duitsland was in allerlei opzichten een boeiende, kwalitatief hoogstaande interland", schrijft Sjoerd Mossou in het Algemeen Dagblad. "De 47ste editie van het duel tussen Nederland en Duitsland was lange tijd een plaatje om te zien, met twee elftallen vol techniek en beweging, allebei spelend voor de winst."

"De Nations League mag dan de status hebben van een veredeld oefentoernooi, daar was gisteravond weinig van te merken in Amsterdam. De wedstrijd had, méér dan de typische, vaak laffe oefenduels van vroeger, het aanzien en de beleving van een volwaardige interland."

Mossou genoot in het bijzonder van de pass van Gravenberch in minuut 21. "Dat moment mag niet onbenoemd blijven. De pass van de opnieuw uitstekend spelende Gravenberch, met buitenkant wreef, weergaloos in de loop van Simons. Een genot om te zien."

Ook in De Volkskrant uitgebreid aandacht voor de weergaloze pass van Gravenberch. "Stel, je had dinsdag in de Johan Cruijff Arena als liefhebber van hoogstaand technisch voetbal alleen de pass gezien van Ryan Gravenberch, na twintig minuten Nederland - Duitsland in de Nations League."

"Stel. Dan had je in zekere zin al een prachtige avond gehad, een galavoorstelling van één seconde, want dan was je sowieso met een verhaal naar huis gegaan. Zo van: heb je die pass gezien?", omschrijft Willem Vissers het kunststukje op geheel eigen wijze.

Trouw besteedt uitgebreid aandacht aan de spitsenstrijd. Waar Joshua Zirkzee de voorkeur kreeg tegen Bosnië en Herzegovina, mocht Brian Brobbey het tegen de Duitsers laten zien. "De afgelopen twee wedstrijden in de Nations League hebben laten zien dat de zon weer schijnt voor Oranje, in ieder geval in aanvallend opzicht."

"Er zijn wel meer verschillen met het EK. In Duitsland haalde Nederland weliswaar de halve finale, maar de onsamenhangende speelstijl maakte niet vrolijk. Dankzij frivool spel in de eerste twee wedstrijden van de cyclus naar het WK van 2026 is de sfeer nu totaal anders."





Het NRC vindt 2-2 een 'prima afspiegeling' van een vermakelijke wedstrijd. "Hier kan het verjongde Oranje de komende maanden op door kan bouwen. Er werd weliswaar opnieuw niet gewonnen van een topland – dat lukte Koeman nog niet in zijn tweede termijn – toch klonk er applaus laat op de avond in de Johan Cruijff ArenA."