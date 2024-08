Nuri Sahin debuteert bij Borussia Dortmund met simpele DfB Pokal-zege bij vierdeklasser: debutanten stelen de show

Borussia Dortmund heeft de eerste ronde van de DfB Pokal overleefd. Nuri Sahin zag zijn ploeg bij zijn officiële debuut moeiteloos afrekenen met Phönix Lübeck, een team dat uitkomt in de Regionalliga, de vierde Duitse divisie: 1-4.

Bij Dortmund maakten Waldemar Anton en Pascal Groẞ hun debuut namens die Borussen. Donyell Malen begon, net als voormalig Ajax-spits Sébastien Haller, op de reservebank.

Debutant Anton had niet lang nodig om zijn eerste officiële optreden te bekronen met een doelpunt. Na welgeteld 2,5 minuut kon de verdediger een corner van die andere debutant, Groẞ, bij de tweede paal binnenlopen: 0-1.

De tweede Dortmund-treffer volgde na een halfuurtje voetballen. Karim Adeyemi stormde op doel af, wilde uithalen, maar zag zijn standbeen meegenomen worden door Kevin Ntika. Emre Can schoot de toegekende strafschop op heerlijke wijze in de linkerbovenhoek: 0-2.

Nog voor rust viel ook de derde treffer aan de zijde van Dortmund. Wederom vertolkte Groẞ een belangrijke rol met een assist. Na een geweldige lange bal van de Duitser nam Julian Brandt het leer soepeltjes aan, en rondde hij beheerst af: 0-3.

In de tweede helft volgde nog wel een eretreffer voor de vierdeklassers. Obinna Iloka snoepte de bal eenvoudig af van Brandt en baande zich moeiteloos een weg door de apathische Dortmund-defensie. De afronding in de linkerbovenhoek liet niets te wensen over: 1-3.

Het laatste doelpunt van de wedstrijd kwam op naam van Julien Duranville. Het achttienjarige talent schoot na een fijne steekpass van Yan Couto - de van Manchester City overgekomen debutant - door de benen van doelman Carl Leonhard: 1-4.