NPO-commentator Jan Roelfs heeft verbazing gewekt met zijn uitspraak van de naam van Eberechi Eze. De aanvallende middenvelder van Crystal Palace werd door de verslaggever bij zijn invalbeurt 'Essa' genoemd en ook later in de wedstrijd werd Eze zo aangeduid.

De opvallende uitspraak van de naam van Eze is niet onopgemerkt gebleven bij kijkers die de wedstrijd via de NPO volgden. "Jammer dat Southgate niet Eze maar Essa heeft meegenomen, ik denk dat eerstgenoemde een betere indruk heeft gemaakt dit seizoen", schrijft een gebruiker bijvoorbeeld.

"Jan Roelfs die Eze als Essa uitspreekt. Onuitstaanbaar", schrijft weer een ander. Overigens viel ook de uitspraak van de naam van Joakim Maehle op. Roelfs noemde de Deense rechtsback 'Melle', wat ook niet altijd gewaardeerd werd. "Hoi Jan Roelfs! Het is Meele en niet Melle", schrijft een gebruiker. Ook de naam van Rasmus Højlund werd niet correct uitgesproken door Roelfs: 'Heu-lund'.

If this dutch commentator calls Eze fucking assa/essa one more time im gonna lose it ??